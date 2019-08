"Rheinpfalz" zu Artenschutz:

"Die Menschheit muss wissen, was ihr die majestätischen Säugetiere, die großen Raubkatzen, seltenen Vögel und Insekten dieser Welt wert sind. Diese Wertschätzung muss sich in harter Währung ausdrücken und nicht in großen Worten. Dieser Einsatz muss sich in einem Fonds niederschlagen, aus dem die Bemühungen für den Naturschutz vor Ort finanziert werden. Andernfalls werden schon unsere Enkel keinen lebenden Elefanten mehr sehen."/yyzz/DP/he

