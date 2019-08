"Volksstimme" zu Stiefel-Not/Bundeswehr:

"Dass es bei der Bundeswehr an vielem mangelt, war bekannt. Wenn nun die Umstellung auf zeitgemäßes Schuhwerk die Truppe vor unlösbare Probleme stellt, ist dies jedoch eine neue Dimension. Wenn moderne Flug- oder Waffensysteme nicht diensttauglich sind, ist das peinlich, doch irgendwie mit komplizierter Technik begründbar. Aber Tausende Soldaten der deutschen Armee ohne passende Stiefel? Abgesehen vom Sinn der afrikanischen Mali-Unternehmung: Sollen die Kämpfer vielleicht mit Sandalen in Afrika herumlaufen? Dieser Irrsinn ist dem völlig überforderten Beschaffungswesen der Bundeswehr geschuldet. Die Missstände sind lange bekannt. Die mit viel Schwung angetretene neue Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hätte der Koblenzer Behörde längst auf die Füße treten können. Stattdessen verzettelt sie sich zwischen CDU-Vorsitz und Bundeswehr-Oberbefehl. Inzwischen entwickelt sich das Rüstzeug zurück in Richtung Fußlappen."/yyzz/DP/he

