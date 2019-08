Bundesaußenminister Heiko Maas und seine EU-Kollegen wollen am Donnerstag (12.00 Uhr) bei einem Treffen in Helsinki über die jüngsten Entwicklungen in der Iran-Krise beraten. Konkret soll es bei den Gesprächen um die Frage gehen, ob und wenn ja wie sich die Europäische Union sich an den internationalen Bemühungen zur Sicherung des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus beteiligen sollte. Zudem werden erneut die Rettungsversuche für das internationale Abkommen zur Verhinderung einer iranischen Atombombe Thema sein.

Derzeit gibt es erstmals seit langem wieder Hoffnungen auf Bewegung in der Iran-Krise, weil Irans Außenminister Mohammed Dschawad Sarif am Sonntag überraschend an den Tagungsort des G7-Gipfels gereist war, um dort ein Gespräch mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zu führen. Im Anschluss hatte US-Präsident Donald Trump gesagt, er sehe eine "wirklich gute Chance" für ein Treffen mit Irans Präsident Hassan Ruhani. Die wird als Zeichen einer möglichen Deeskalation gewertet./aha/DP/nas

AXC0025 2019-08-29/05:49