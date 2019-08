Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

COMMERZBANK - Commerzbank-Chef Martin Zielke soll im nächsten Jahr Präsident des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB) werden. Nach Informationen der Börsen-Zeitung will der seit 2016 amtierende Bankenpräsident, der Sprecher der persönlich haftenden Gesellschafter des Bankhauses Berenberg, Hans- Walter Peters, Zielke als seinen Nachfolger vorschlagen. Die Wahl soll im November stattfinden und der Wechsel an der Verbandsspitze im April 2020 über die Bühne gehen. (Börsen-Zeitung S. 3)

SPARKASSEN - Sparkassenpräsident Helmut Schleweis bereitet die deutschen Bankkunden auf deutlich höhere Kosten vor - durch Minuszinsen oder höhere Gebühren. "Die Europäische Zentralbank setzt die bisherigen wirtschaftlichen Spielregeln außer Kraft. Wir haben schon lange darauf hingewiesen, dass die Auswirkungen eines Tages die breite Bevölkerung erreichen werden", warnt Schleweis im Interview mit dem Handelsblatt. Offenbar sieht er das Drama immer näher rücken. Die EZB hat Banken und Märkte auf eine weitere Lockerung ihrer Geldpolitik im September vorbereitet, mit der sie ein Abrutschen der Inflation in Richtung null verhindern will. Für die Geldhäuser dürfte das noch höhere Strafzinsen für Einlagen bedeuten, die sie bei der Notenbank parken. Diese Aussicht hat eine hitzige Diskussion darüber ausgelöst, ob die Banken die zusätzlichen Lasten auf breiter Basis an ihre Privatkunden weitergeben dürfen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will Minuszinsen für Sparer verbieten, Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) möchte den rechtlichen Rahmen zumindest prüfen lassen. (Handelsblatt S. 4)

BP - Der britische Ölriese BP investiert Hunderte Millionen Euro in erneuerbare Energien. Doch bei einem Gesamtvolumen von 15 Milliarden Dollar sind die angepriesenen 500 Millionen gerade mal drei Prozent des Budgets. BP schreckt vor klaren Bekenntnissen zur Nachhaltigkeit zurück - im Gegensatz zu Konkurrenten wie Shell oder Total. (Handelsblatt S. 16/FAZ S. 26)

