Stuttgart (ots) - Der neue Macan Turbo übernimmt ab sofort den Spitzenplatz der kompakten SUV-Modellreihe von Porsche. Der neue 2,9-Liter-Sechszylinder-Biturbomotor des umfangreich überarbeiteten Topmodells bietet mit 324 kW (440 PS) im Vergleich zum Vorgänger zehn Prozent mehr Leistung aus 20 Prozent weniger Hubraum. Der Sprint aus dem Stand auf 100 km/h gelingt mit optionalem Sport Chrono-Paket in 4,3 Sekunden und somit drei Zehntel schneller als bisher. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 270 km/h (plus vier km/h). Auch die Verzögerung wurde verbessert: Serienmässig verfügt der neue Macan Turbo über die leistungsfähige Porsche Surface Coated Brake (PSCB) als Teil des optimierten Fahrwerks. Äusserlich prägen den Macan Turbo die Design-Merkmale der überarbeiteten Modellgeneration. Das neue Topmodell differenziert sich darüber hinaus durch eigenständige Akzente wie das turbospezifische Bugteil und den feststehenden Dachspoiler im Doppelflügeldesign. Fahrer und Passagiere profitieren vom aufgewerteten Interieur des Macan, unter anderem mit adaptiven 18-Wege-Sportsitzen und BOSE Surround Sound-System.



Der neue Macan Turbo ist ab sofort bestellbar. Die Preise starten bei CHF 121'300 inklusive Mehrwertsteuer und länderspezifischer Ausstattung. Schweizer Kunden profitieren darüber hinaus von einer Garantieverlängerung (2 + 2) sowie von den Ausstattungsoptionen im Porsche Swiss Package, die ohne Aufpreis enthalten sind: Automatisch abblendende Aussenspiegel, Servolenkung Plus, Luftfederung inkl. PASM, Sport Chrono Paket, Parkassistent vorne/hinten inkl. Rückfahrkamera., Sitzheizung vorne, LED Hauptscheinwerfer inkl. PDLS+ und Digitalradio.



