Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

SPD/KÜHNERT - Der Vorsitzende der SPD-Jugendorganisation kandidiert nicht für das Amt des Parteivorsitzenden. "Ich trete nicht an", sagte Juso-Chef Kevin Kühnert. Seine Absage erklärte er mit persönlichen und innerparteilichen Gründen: "Kandidieren sollte man nur mit der klaren Überzeugung, das Amt im Erfolgsfall auch mit aller Konsequenz ausfüllen zu wollen und zu können." Jeder Mensch müsse für sich selbst bewerten, was er leisten könne. (Spiegel)

KOHLEAUSSTIEG - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) fordert Nachbesserungen am an diesem Mittwoch vom Bundeskabinett gebilligten Strukturstärkungsgesetz. "Es ist bedauerlich, dass der Gesetzentwurf keine direkten Investitionsanreize für Unternehmen in den Braunkohlerevieren vorsieht", sagte Haseloff. "Die Möglichkeit von Sonderabschreibungen für die Anschaffung und Herstellung von Wirtschaftsgütern wäre ein starkes Signal gewesen", so der CDU-Politiker weiter. (RedaktionsNetzwerk Deutschland)

AUßENGRENZEN - Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat Forderungen der EU-Kommission nach einem Ende der nationalen Grenzkontrollen scharf zurückgewiesen. "Wir können solange auf die Kontrollen nicht verzichten, solange die EU-Außengrenzen nicht wirksam geschützt sind. Weder auf unsere Grenzkontrollen in Bayern noch auf die in Österreich zu Slowenien", sagte Herrmann. "Das ist auch keine deutsche Extrawurscht, die Franzosen haben an der Grenze zu Italien einen noch intensiveren Grenzschutz." (Welt S. 5)

ENERGIESTEUERN - Eine von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer eingesetzte Klimaschutz-Arbeitsgruppe fordert eine umfassende Reform der Energiesteuern in Deutschland. Die Vorsitzenden haben nach Informationen des RedaktionsNetzwerks Deutschland ein entsprechendes Konzept vorgelegt, das nun in CDU und CSU weiter beraten werden soll. Die Arbeitsgruppe war von den beiden stellvertretenden Vorsitzenden der Unionsfraktion im Bundestag, Andreas Jung (CDU) und Georg Nüßlein (CSU), geleitet worden. (RedaktionsNetzwerk Deutschland)

GRIECHENLAND - Kyriakos Mitsotakis, der neue Ministerpräsident Griechenlands, will ein neues Griechenland-Bild schaffen. Er kommt an diesem Donnerstag nach Berlin. Es herrsche vorsichtiger Optimismus im Land. In einem Interview wünscht er sich viele ausländische Direktinvestitionen. (FAZ S. 19)

