Medieninformation

Rotkreuz, 29. August 2019

mobilezone übernimmt die beiden Gesellschaften mobilit AG und IT Business Services GmbH und stärkt damit das B2B Geschäft in der Schweiz

mobilezone erwirbt die mobilit AG und IT Business Sevices GmbH, Härkingen. Die Gesellschaften betreuen über 150 Fachhändler und IT Unternehmen in der ganzen Schweiz beim Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen von Schweizer Netzbetreibern sowie stellen Online-Systeme zur Verfügung, darunter eine eigene Fleetmanagement Lösung, welche bei über 200 Geschäftskunden im Einsatz steht. Die Gesellschaften beschäftigen 14 Mitarbeiter und erzielten 2018 einen Bruttogewinn von CHF 3 Mio.

Die verkaufenden Gesellschafter verbleiben in der Unternehmung und werden die Weiterentwicklung des Geschäftsbereiches B2B in der mobilezone Gruppe tatkräftig unterstützen.

Für Rückfragen oder weitere Auskünfte:

Markus Bernhard

Chief Executive Officer

mobilezone holding ag

mobilezoneholding@mobilezone.ch

Über mobilezone

Die 1999 gegründete mobilezone holding ag (Ticker-Symbol SIX: MOZN) ist mit einem Umsatz von CHF 1 196 Mio. und einem Konzerngewinn von CHF 39.5 Mio. im Berichtsjahr 2018 der führende unabhängige Schweizer und Deutsche Telekomspezialist.

Die mobilezone Gruppe beschäftigt rund 1 200 Mitarbeitende an den Standorten Rotkreuz, Urnäsch, Zweidlen, Härkingen, Wien, Obertshausen, Berlin, Köln, Bochum und Münster. Das Angebot umfasst ein vollständiges Handy-Sortiment und Tarifpläne für Mobil- und Festnetztelefonie, Digital TV und Internet sämtlicher Anbieter. Eine unabhängige Beratung und Services für Privat- und Geschäftskunden, Reparaturdienstleistungen, Grosshandelsaktivitäten sowie die Belieferung des Fachhandels runden das Angebot ab. Die Dienstleistungen und Produkte werden in 120 eigenen Shops in der Schweiz, an rund 90 Standorten in Deutschland (Partnershops) sowie online über diverse Webportale angeboten.

Agenda

13.03.2020 Veröffentlichung Geschäftsbericht 2019

13.03.2020 Telefonkonferenz für Investoren, Medien und Analysten

08.04.2020 Generalversammlung 2020

21.08.2020 Veröffentlichung Halbjahresbericht 2020

21.08.2020 Telefonkonferenz für Investoren, Medien und Analysten