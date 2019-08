Basel (awp) - Bei Straumann kommt es zu Veränderungen in der Geschäftsleitung. So übernimmt Robert Woolley per Anfang 2020 die Leitung des Nordamerika-Geschäfts, wie der Zahnimplantathersteller am Donnerstag mitteilte. Woolley wechselt von Stryker zur Straumann Group und übernimmt als Nachfolger von Guillaume Daniellot ...

