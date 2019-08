Straumann-Group ernennt zwei neue Geschäftsleitungsmitglieder

Robert Woolley wechselt von Stryker zur Straumann Group und übernimmt als Nachfolger von Guillaume Daniellot die Leitung der Region Nordamerika. Guillaume Daniellot wird am 1. Januar 2020 neuer CEO der Straumann-Group.

Holger Haderer, Länderchef von Straumann in Deutschland, wird zum Global Head Marketing & Education befördert und folgt damit auf Frank Hemm. Dieser hat sich entschieden, das Unternehmen zu verlassen.

Basel, 29. August 2019 -Die Straumann-Group hat heute mit Wirkung auf den 1. Januar 2020 zwei Ernennungen in die Geschäftsleitung bekanntgegeben.

Robert Woolley, erfahrener Manager in grossen Medizintechnikunternehmen, stösst als neuer Leiter der Region Nordamerika zur Gruppe und löst damit Guillaume Daniellot ab, der Anfang 2020 als Nachfolger von Marco Gadola neuer CEO der Gruppe wird. Gleichzeitig wird Holger Haderer, derzeit Leiter von Straumann Deutschland, der grössten europäischen Tochtergesellschaft der Gruppe, als Head Marketing & Education in der Geschäftsleitung die Nachfolge von Frank Hemm antreten, der sich entschieden hat, das Unternehmen zu verlassen.

Erfahrung aus führender Medizintechnikfirma

Robert Woolley verfügt über grosse Führungserfahrung sowohl bei grossen als auch jungen Unternehmen in den USA und in Europa. Bei Stryker, einem führenden Medizintechnikunternehmen, leitete er zuletzt das ENT-Business. Seine Karriere begann im Jahr 2000 bei Dow Chemical im Technical Sales & Account Management. Nach zwei Jahren als Director of Business Development bei Dow Healthcare und drei Jahren in leitenden Positionen in M&A-Integration, Marketing & Vertrieb bei Medtronic stiess er 2010 zu TriVascular, einer auf Geräte zur vaskulären Reparatur spezialisierten Medizintechnikfirma, wo er bis 2014 das europäische Geschäft leitete. Ab 2014 war er bei Stryker Managing Director und General Manager für das neurovaskuläre Geschäft in Europe, dem Nahen Osten und Afrika. Robert Woolley ist 43 Jahre alt und amerikanischer Staatsbürger; er hat einen MBA der Harvard Business School sowie einen BSc in Maschinenbau der Brigham Young University.

Wichtige Wachstumsregion Nordamerika

Nordamerika ist die zweitgrösste Region der Gruppe und erwirtschaftete in den ersten sechs Monaten dieses Jahres einen Umsatz von über 230 Mio. CHF. Sie erzielte im zweiten Quartal ein organisches Umsatzwachstum von 19% und war damit die am schnellsten wachsende Region. Dieser Erfolg ist auf die harte Arbeit sowie den Einsatz der 1300 Mitarbeitenden und nicht zuletzt auch auf die nachhaltige Leistung von Guillaume Daniellot zurückzuführen, der die Region seit fast vier Jahren leitet. Wie angekündigt, wird Guillaume Daniellot am 1. Januar 2020 CEO der Straumann-Gruppe. Er löst damit Marco Gadola ab, der an der nächsten Generalversammlung - vorbehaltlich seiner Wahl - in den Verwaltungsrat der Gruppe wechseln wird.

Kontinuität durch interne Talentförderung

Holger Haderer ist seit 13 Jahren bei Straumann und hat sich umfangreiche Kenntnisse im überregionalen strategischen Marketing, im Vertrieb und in der Geschäftsführung angeeignet. Bevor er Ende 2016 seine derzeitige Funktion als Leiter der Straumann-Tochtergesellschaft in Deutschland übernahm, war Holger Haderer sieben Jahre lang Leiter Marketing & Sales Westeuropa (davon 14 Monate zusätzlich Interim-Länderverantwortlicher von Straumann Frankreich). Er stiess 2006 als Head of Marketing & Education zu Straumann in Deutschland und wurde 2008 Head of Market Management Dental Labs. Holger Haderer begann seine Karriere 1991 im Orthopädiegeschäft bei Sulzer Medica, wo er mit Positionen im Projektmanagement sowie in Marketing & Vertrieb zunehmend weitreichendere Verantwortung übernahm. Holger Haderer hat einen Abschluss in Ökonomie der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW), ist deutscher Staatsbürger und 49 Jahre alt.

Holger Haderer übernimmt seine neue Position von Frank Hemm, der sich nach 15 Jahren bei Straumann entschieden hat, das Unternehmen zu verlassen. Frank Hemm hat wesentlich zur Entwicklung und zum Erfolg des Unternehmens beigetragen. Zuerst für Corporate Business Development & Licensing verantwortlich, übernahm er anschliessend die Verantwortung für die Regionen Westeuropa und Asien/Pazifik. Er war massgeblich am Aufbau der Präsenz von Straumann in China beteiligt, bevor er als Head EMEA/LATAM Mitglied der Geschäftsleitung wurde und 2013 in seine jetzige Position wechselte. Das Unternehmen dankt ihm herzlich für seine zahlreichen Beiträge und wünscht ihm alles Gute und Holger Haderer sowie Robert Woolley viel Erfolg in ihren neuen Positionen.

Über Straumann

Die Straumann Group (SIX: STMN) ist ein weltweit führendes Unternehmen für Zahnersatz und kieferorthopädische Lösungen, die Lächeln und Vertrauen zurückgeben. Sie vereint globale und internationale Marken wie Anthogyr, ClearCorrect, Dental Wings, Medentika, Neodent oder Straumann, die für Spitzenleistungen, Innovation und Qualität bei Zahnersatz, in der korrektiven sowie digitalen Zahnmedizin stehen. In Zusammenarbeit mit führenden Kliniken, Instituten, Stiftungen, Universitäten und weiteren Partnern erforscht, entwickelt, produziert und liefert die Gruppe Zahnimplantate, Instrumente, CADCAM-Prothetik, Biomaterialien und digitale Lösungen für Zahnersatz, Zahnrestauration und zur Vermeidung von Zahnverlusten.

Die Gruppe mit Hauptsitz in Basel (Schweiz) beschäftigt rund 7000 Mitarbeitende weltweit. Ihre Produkte, Lösungen und Dienstleistungen sind in mehr als 100 Ländern über ein breites Netz von Vertriebsgesellschaften und Partnern erhältlich.

Straumann Holding AG, Peter Merian-Weg 12, 4002 Basel, Schweiz.

Telefon: +41 (0)61 965 11 11 / Fax: +41 (0)61 965 11 01

Homepage: www.straumann-group.com

Kontakte:

Corporate Communications

Mark Hill: +41 (0)61 965 13 21

Thomas Konrad: +41 (0)61 965 15 46

E-Mail: corporate.communication@straumann.com

Investor Relations

Fabian Hildbrand: +41 (0)61 965 13 27

Marcel Kellerhals: +41 (0)61 965 17 51

E-Mail: investor.relations@straumann.com

Haftungsausschluss

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, welche die gegenwärtigen Ansichten des Managements widerspiegeln. Solche Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und weiteren Faktoren, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften der Straumann-Gruppe wesentlich von den in dieser Mitteilung genannten oder implizierten abweichen. Die Informationen in dieser Mitteilung entsprechen dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Straumann übernimmt keinerlei Verpflichtung zur Aktualisierung dieser Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen.

# # #