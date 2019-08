Vita 34 schließt erstes Halbjahr 2019 mit operativen Ergebnismargen auf Rekordniveau ab DGAP-News: Vita 34 AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis Vita 34 schließt erstes Halbjahr 2019 mit operativen Ergebnismargen auf Rekordniveau ab 29.08.2019 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Vita 34 schließt erstes Halbjahr 2019 mit operativen Ergebnismargen auf Rekordniveau ab * Umsatzerlöse mit 9,8 Mio. Euro von positiver Entwicklung in DACH-Region geprägt * EBITDA legt dynamisch um 39,7 Prozent auf 2,8 Mio. Euro zu, EBITDA-Marge steigt auf 28,6 Prozent * Periodenergebnis mit über 1,0 Mio. Euro nahezu verdoppelt Leipzig, 29. August 2019 - Die Vita 34 AG (ISIN: DE000A0BL849; WKN: A0BL84), eine der größten Zellbanken Europas, hat sich auch im ersten Halbjahr 2019 weiter dynamisch entwickelt. Vor allem in der DACH-Region konnte das Unternehmen infolge erfolgreich angelaufener Marketingmaßnahmen weiter organisch wachsen. Zwar lagen die Umsatzerlöse mit 9,8 Mio. Euro im ersten Halbjahr aufgrund der bereits kommunizierten Vertriebspartnerwechsel wie zu erwarten noch leicht unter Vorjahr (H1 2018: 10,2 Mio. Euro). Die positive Entwicklung in der DACH-Region führte jedoch dazu, dass die Umsatzerlöse im zweiten Quartal bereits nahezu auf Niveau des Vergleichsquartals des Vorjahres lagen. Noch deutlich positiver entwickelte sich die Ergebnissituation des Unternehmens. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erhöhte sich aufgrund der in den Vorquartalen eingeleiteten Effizienzmaßnahmen um 39,7 Prozent auf 2,8 Mio. Euro (H1 2018: 2,0 Mio. Euro). Die EBITDA-Marge erhöhte sich entsprechend von 19,6 auf 28,6 Prozent. Bei separater Betrachtung des zweiten Quartals lag die Profitabilitätssteigerung sogar noch höher. Hier erhöhte sich das EBITDA um 61,2 Prozent auf 1,5 Mio. Euro, was einer Margensteigerung von 18,2 auf 30,0 Prozent entspricht. Das Periodenergebnis im ersten Halbjahr verdoppelte sich von 0,5 auf 1,0 Mio. Euro, während es auf Quartalsbasis sogar um 148,4 Prozent auf 0,6 Mio. Euro zulegte. "Seit Ende des ersten Quartals investieren wir in Ballungszentren der DACH-Region wieder verstärkt in unsere Marke bis hin zu breiter Außenwerbung und sprechen verstärkt werdende Eltern an", erklärt Dr. Wolfgang Knirsch, Vorstandsvorsitzender der Vita 34 AG. "Gleichzeitig haben wir unsere Kostenstruktur mittlerweile so gut im Griff, dass wir in unserem operativen Geschäft stetig profitabler werden und so zukünftig auch Eigenmittel für strategische Investitionen nutzen können." Der operative Cashflow erhöhte sich im ersten Halbjahr um 44,4 Prozent auf 2,4 Mio. Euro (H1 2018: 1,6 Mio. Euro). Die liquiden Mittel lagen zum 30. Juni bei 7,3 Mio. Euro und damit 4,8 Prozent über Vorjahresultimo (31.12.2018: 7,0 Mio. Euro). Insgesamt stellen sich die wesentlichen Kennzahlen zur Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2019 wie folgt dar: in TEUR Q2 Q2 H1 H1 2019 2018 2019 2018 Umsatzerlöse 4.983 5.100 9.768 10.177 -4,0 % Bruttoergebnis 3.126 2.844 6.015 5.774 4,2 % EBITDA 1.497 929 2.789 1.996 39,7 % EBITDA-Marge [%] 30,0 18,2 28,6 19,6 EBIT 883 374 1.560 916 70,4 % Periodenergebnis 586 236 1.048 544 92,6 % Ergebnis je Aktie [EUR] 0,14 0,06 0,26 0,13 91,6 % Operativer Cashflow -- -- 2.359 1.633 44,4 % Liquide Mittel (vs. Ultimo -- -- 7.297 6.960 4,8 % 2018) "Gerade die Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal verdeutlicht, dass sich unser Geschäftsmodell weitestgehend unabhängig von konjunkturellen Zyklen entwickelt", unterstreicht Falk Neukirch, Finanzvorstand der Vita 34 AG. "Dies und die Tatsache, dass wir mittlerweile eine hohe Profitabilität und Cashflow-Stärke erreicht haben, sind ideale Voraussetzungen, um sich zunehmend auch auf strategische Themen zu konzentrieren. Hierzu zählt auch die Entwicklung neuer Produkte." Für weitere Informationen zur aktuellen Geschäftsentwicklung stehen Vorstand und Investor Relations jederzeit gern für weiterführende Gespräche zur Verfügung. Weitere Informationen zum Unternehmen sowie die aktuelle Unternehmenspräsentation und den ausführlichen Halbjahresbericht finden Sie im Bereich Investor Relations des Internetauftritts der Vita 34 AG unter https://www.vita34.de/investor-relations/. Kontakt: Ingo Middelmenne Investor Relations Vita 34 AG Telefon: +49 (0341) 48792 - 40 Mobil: +49 (0174) 9091190 E-Mail: ingo.middelmenne@vita34.de Unternehmensprofil Vita 34 wurde 1997 in Leipzig gegründet und ist heute eine der führenden Zellbanken Europas. Als erste private Nabelschnurblutbank Europas und Pionier im Cell Banking bietet das Unternehmen seitdem als Komplettanbieter für Kryokonservierung die Entnahmelogistik, die Aufbereitung und die Einlagerung von Stammzellen aus Nabelschnurblut und Nabelschnurgewebe an. Auf Basis der 2019 erfolgten Erweiterung des Geschäftsmodells beabsichtigt Vita 34, zukünftig auch die Einlagerung von Stammzellen aus körpereigenem Fett sowie von Immunzellen und Zellpräparaten aus peripherem Blut und Nabelschnurblut anzubieten. Körpereigene Zellen sind ein wertvolles Ausgangsmaterial für die medizinische Zelltherapie und werden bei Temperaturen um minus 200 Grad Celsius am Leben erhalten, um bei Bedarf im Rahmen einer Behandlung eingesetzt werden zu können. Mehr als 230.000 Kunden aus mehr als 20 Ländern haben bereits mit einem Zelldepot bei Vita 34 für die Gesundheit ihrer Familie vorgesorgt.