Medienmitteilung

Zürich, 29. August 2019

Deutlich erhöhter Net Asset Value

Umsatz im ersten Halbjahr 2019 auf CHF 99 Mio. gesteigert

Markante Steigerung des operativen Betriebsergebnisses EBIT um 92% auf CHF 56 Mio.

Reingewinn ohne Neubewertungseffekt bei CHF 34 Mio. (+72%)

Substanzielle Erhöhung des Konzerngewinns auf CHF 112 Mio. (Vorjahr CHF 22 Mio.)

Positiver Steuer-Sondereffekt von CHF 61 Mio. stärkt Konzerngewinn und Eigenkapital

Like-for-like Mieteinnahmen plus 0.7% - Leerstandsquote weiter reduziert auf 2.1%

Real Estate Services mit EBIT-Marge von 8.3% - auf Kurs

Markante Erhöhung des NAV pro Aktie auf neu CHF 52.47 (+14.3%)

Investis schliesst das 1. Halbjahr 2019 mit sehr guten Ergebnissen ab. Der Erfolg im Segment Properties basierte sowohl auf einer weiteren organischen Steigerung der Mieteinnahmen wie auch auf erneut positiven Neubewertungseffekten und Veräusserungsgewinnen. Das Segment Real Estate Services steigerte die EBIT-Marge auf erfreuliche 8.3%. Investis ist somit auf Kurs sämtliche Ziele, welche für 2019 gesteckt wurden, zu erreichen. Der Konzerngewinn wird durch die Auflösung von latenten Steuern aufgrund der Umsetzung der Steuergesetzänderung STAF in Genf um CHF 61 Mio. positiv beeinflusst. Pro Aktie beträgt der Gewinn CHF 8.80 (Vorjahr: CHF 1.70).

Positive Umsatzentwicklung in beiden Segmenten

Die Investis Gruppe konnte im 1. Halbjahr 2019 den Umsatz um 0.8% auf CHF 98.6 Mio. steigern

(Vorjahr: CHF 97.9 Mio.).

Der Umsatz im Segment Properties verzeichnete wiederum ein Wachstum um 4.0% auf CHF 28.1 Mio. (Vorjahr: CHF 27.0 Mio.). Die erfreuliche Zunahme ist auf like-for-like Mieteinnahmensteigerungen um 0.7%, Akquisitionen und ein weiterhin erfolgreiches Leerstandsmanagement (weiter reduzierte Leerstandquote auf 2.1% per 30.6.2019) zurückzuführen. Der annualisierte Sollmietertrag belief sich auf CHF 56.6 Mio.

Im Dienstleistungssegment Real Estate Services erwirtschaftete der Bereich Property Management ein Wachstum von 1.6%. Diese erfreuliche Umsatzsteigerung konnte trotz des Vollzugs des Verkaufs der Régie du Rhône Crans-Montana SA, per Ende Februar 2019, erzielt werden. Das bewirtschaftete Mietvolumen konnte wiederum gesteigert werden auf neu CHF 1.76 Mia. (per 31.12.2018: CHF 1.74 Mia.).

Hauptsächlich aufgrund von Mandatsbereinigungen verzeichnete die Aktivität Facility Services einen leichten Umsatzrückgang um 2.0%.

Erfreuliches Betriebsergebnis - im Rahmen des gesetzten Ziels im Dienstleistungsbereich

Das Betriebsergebnis EBIT belief sich auf CHF 56.0 Mio., eine Steigerung um 91.7%. Dieses gute Resultat wurde durch ein verbessertes operatives Ergebnis in beiden Segmenten erreicht. Im Segment Real Estate Services konnte die EBIT-Marge auf erfreuliche 8.3% gesteigert werden. Nach den erfolgten Restrukturierungen haben diese nun, wie angekündigt, ihre Früchte getragen. Somit ist auch dieses Segment auf Kurs, um das gesetzte Margenziel bis Ende Jahr zu erreichen. Die digitale Transformation des Geschäftsmodels wird weitergetrieben und konsequent umgesetzt.

Gestützt auf höhere Mieteinnahmen und einem leicht tieferen durchschnittlichen realen Diskontsatz von 3.44% fielen die Neubewertungsgewinne mit CHF 27.6 Mio. deutlich höher aus als im Vorjahr (CHF 2.7 Mio.). Durch den Verkauf einzelner Liegenschaften wurden Veräusserungsgewinne im Umfang von CHF 6.7 Mio. erzielt.

Finanzresultat

Der Finanzaufwand ist aufgrund der Erneuerung der im Februar fällig gewordenen Anleihe, leicht gestiegen. Die durchschnittliche Verzinsung belief sich weiterhin auf tiefe 0.6% (Vorjahr 0.5%).

Der Finanzertrag lag bei CHF 5.0 Mio. deutlich höher als im letzten Halbjahr (CHF 0.1 Mio.). Dieser enthält einerseits einen Verkaufsgewinn der Régie du Rhône Crans-Montana SA, andererseits den Effekt aus der Reduktion der Beteiligung an Polytech Ventures Holding SA.

Ertragssteuern

In Folge der Umsetzung der Steuerreform (STAF) im Kanton Genf ab 2020 konnten CHF 61 Mio. latente Steuerverbindlichkeiten aufgelöst werden. Dieser positive Sondereffekt führte insgesamt zu einem Netto-Steuerertrag im 1. Halbjahr von CHF 53.2 Mio. (Vorjahr Steuerbelastung von CHF 5.8 Mio.). Investis rechnet ab 2020 mit einem durchschnittlichen Steuersatz von 15%.

Reingewinn

Der Reingewinn betrug CHF 111.9 Mio. (Vorjahr CHF 21.7 Mio.) und der Gewinn pro Aktie lag bei CHF 8.80 (Vorjahr CHF 1.70). Der Reingewinn ohne Neubewertungseffekt1 konnte auf CHF 33.8 Mio. gesteigert werden (Vorjahr CHF 19.7 Mio.).

Sehr solide Bilanz mit einem konservativen Loan-To-Value von 42%

Die Bilanzsumme belief sich per 30. Juni 2019 auf CHF 1.4 Mia. bei einer sehr komfortablen Eigenkapitalquote von 46.4% (per 31.12.2018: 41.3%). Das Immobilienportfolio wurde mit CHF 1,340 Mio. bewertet. Es umfasste am Stichtag 154 Liegenschaften mit 2,872 Wohneinheiten. Bezogen auf den Portfoliowert beträgt der Loan-to-Value konservative 42% (verzinsliche Finanzverbindlichkeiten von CHF 562 Mio.). Nach der massgeblichen Auflösung von latenten Steuern von CHF 61 Mio. reduzierte sich diese Bilanzposition auf CHF 119 Mio. (per 31.12.2018: CHF 178 Mio.).

Der Nettobuchwert (NAV) pro Aktie erhöhte sich erheblich auf neu CHF 52.47 (per 31.12.2018: CHF 45.89).

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Investis hat am 8. August 2019 ihre Tochtergesellschaft Régie du Rhône SA verkauft. Diese erwirtschaftete im Jahr 2018 einen Umsatz von CHF 20 Mio. mit 155 Mitarbeiter. Investis wird sich inskünftig im Property Management ausschliesslich auf ihre nationale Marke Privera konzentrieren. Gleichzeitig hat Investis ein Portfolio von sechs Wohnliegenschaften in Genf zum Kaufpreis von CHF 62 Mio. übernommen, die einen annualisierten Sollmietertrag von CHF 2.89 Mio. aufweisen.

Marktumfeld und Ausblick 2019

Das Portfolio von Investis beinhaltet hauptsächlich Wohnimmobilien im mittleren Preissegment an zentralen Lagen in der Genferseeregion. Die Konzentration auf diese Region ist der «USP» der Investis Gruppe. Die hohe Nachfrage nach diesen Wohnliegenschaften hält weiterhin an, aufgrund einer in diesem Raum weiterhin positiven Migration, gepaart mit der demografischen Veränderung sowie einer tiefen Quote an Neubauobjekten in Zentrumslagen. Durch den stark regulierten Markt resultieren tiefe Neuinvesitionen in diesem Segment. Dies wiederum wirkt sich weiterhin positiv auf die Nachfrage aus.

Investis plant, ihr Immobilienportfolio durch Akquisitionen von Anlageliegenschaften an attraktiven Lagen mit Fokus auf die Genferseeregion weiter nachhaltig auszubauen.

Für das Segment Real Estate Services ist das Umfeld weiterhin herausfordernd. Investis geht jedoch davon aus, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen vorteilhaft bleiben und sich weitere Wachstumsimpulse in beiden Aktivitäten positiv auf die Resultate der Gruppe auswirken werden.

Sämtliche mittelfristigen Ziele, welche zum Zeitpunkt des IPO's im Juni 2016 gesetzt wurden, werden per Ende 2019 erreicht.

1 Der Anteil der Auflösung latenter Steuern auf frühere Neubewertungsgewinne wurde ebenfalls berücksichtigt.

Berichterstattung

Der ausführliche Halbjahresbericht 2019 ist unter https://reports.investisgroup.com/19/hyr und auf unserer Webseite www.investisgroup.com unter Investoren / Berichterstattung verfügbar.

Heute um 11:00 Uhr findet für Medien und Analysten eine Telefonkonferenz in Englisch zum Halbjahresergebnis statt. Stéphane Bonvin (CEO) und René Häsler (CFO) werden im Anschluss an die Präsentation der Geschäftszahlen für Fragen zur Verfügung stehen.

Die Einwahlnummern lauten:

+41 (0)58 310 50 00 (Europe)

+44 (0)207 107 06 13 (UK)

+1 (1)631 570 56 13 (USA)

Bitte wählen Sie sich 5 Minuten vor Beginn in die Telefonkonferenz ein. Die entsprechende Präsentation ist ebenfalls ab 7.00 Uhr auf unserer Webseite unter Investoren / Berichterstattung verfügbar (https://www.investisgroup.com/nc/investoren/).

Die Medien- und Analysten-Telefonkonferenz kann ebenfalls via Live-Webcast auf unserer Website (www.investisgroup.com) unter Investoren / Berichterstattung verfolgt werden.

Agenda

25. März 2020 Publikation Geschäftsergebnis 2019 28. April 2020 Ordentliche Generalversammlung 2020 27. August 2020 Publikation Halbjahresergebnis 2020

Kontakt

Investor Relations/Medien

Laurence Bienz

Telefon: +41 58 201 72 42, E-Mail: laurence.bienz@investisgroup.com

Über die Investis-Gruppe

Die 1994 gegründete Investis-Gruppe ist eine führende Gesellschaft für Wohnliegenschaften in der Genferseeregion und ein schweizweit operierender Anbieter im Bereich Real Estate Services. Das Unternehmen ist in den beiden Geschäftsbereichen Properties und Real Estate Services tätig. Das Portfolio von Investis besteht fast ausschliesslich aus Wohnliegenschaften in der Genferseeregion und wurde per 30. Juni 2019 mit CHF 1,340 Millionen bewertet. Durch den Geschäftsbereich Real Estate Services werden Immobiliendienstleistungen unter bekannten lokalen Marken in der ganzen Schweiz angeboten. Weitere Informationen unter: www.investisgroup.com