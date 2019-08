The following instruments on XETRA do have their first trading day 29.08.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 29.08.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS2049616548 SIEMENS FIN 19/24 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2049616621 SIEMENS FIN 19/29 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2049616894 SIEMENS FIN 19/34 MTN BD02 BON EUR N

CA 1I4 XFRA AU0000028367 HERAMEDLTD EQ00 EQU EUR N

CA 08W3 XFRA CA9607554032 WESTMINSTER RESOURCES LTD EQ00 EQU EUR N

CA PM4 XFRA KYG4165L1095 GREENWAY MINING HD-,0001 EQ00 EQU EUR N

CA 1M5 XFRA US91531W1062 UP FINT. HLDG (SP.ADR) A EQ00 EQU EUR N