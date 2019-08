The following instruments on XETRA do have their first trading day 29.08.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 29.08.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA BE0002664457 KBC GROEP 19/29 MTN FLR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2GSRY7 WI BANK HESS IS.19/22 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2GSRZ4 WI BANK HESS IS.19/44 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB70C7 BAY.LDSBK.IS. 19/31 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB70H6 BAY.LDSBK.IS. 19/24 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB70J2 BAY.LDSBK.IS. 19/25 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB70U9 BAY.LDSBK.IS. 19/29 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0TZ22 DEKA IHS SERIE 7658 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0TZ30 DEKA IHS SERIE 7659 BD02 BON EUR N

CA XFRA DK0009525404 NYKREDIT 19/24 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA US912828YD60 USA 19/26 BD02 BON USD N

CA XFRA XS0383791356 LAND NRW MTN-IHS 08/38 YN BD02 BON JPY N

CA XFRA XS2046736752 ATLAS COPCO 19/29 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2047479469 HELLA GMBH+CO.ANL 19/27 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2048739416 DZ BANK IS.A1163 DL VAR BD02 BON USD N

CA XFRA XS2049154078 ING GROEP 19/25 MTN FLR BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2049422343 SWISS RE FIN 19/UND FLR BD02 BON USD N

CA XFRA XS2049548444 GM FINANCIAL 19/22 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2049548527 GM FINANCIAL 19/25 MTN BD02 BON GBP N

CA XFRA XS2049582542 SVENSKA HDBK 19/26 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2049582625 PRO.EUR.FIN. 19/27 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2049583607 PRO.EUR.FIN. 19/31 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2049583789 PRO.EUR.FIN. 19/49 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2049616464 SIEMENS FIN 19/21 MTN BD02 BON EUR N