FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.08.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.08.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

HPX XFRA JP3784600003 HISAMITSU PHARMA. 0.354 EUR

TOH XFRA JP3598600009 TOHO CO. LTD 0.149 EUR

TKM XFRA JP3456000003 TAKASHIMAYA 0.102 EUR

S6M XFRA JP3422950000 SEVEN + I HLDGS CO. LTD 0.405 EUR

JUS1 XFRA JP3388200002 AEON CO.LTD. 0.153 EUR

JFM XFRA JP3386380004 J.FRONT RETAILING 0.153 EUR

59N XFRA JP3165840004 NPC INCORPORATED 0.021 EUR

O2F XFRA JP3040880001 ORIX JREIT INC. 30.516 EUR

59JA XFRA JP3039710003 JAPAN RETAIL FD INV. 37.762 EUR

CTM XFRA HK0941009539 CHINA MOBILE LTD. 0.175 EUR

HSG XFRA HK0045000319 H.K. SHANGHAI HOT. 0.005 EUR

HEH XFRA HK0006000050 POWER ASSETS HLDG.LTD. 0.088 EUR

CMN1 XFRA GB00B45C9X44 CHEMRING GRP PLC LS-,01 0.013 EUR

H3M XFRA GB00B1FW5029 HOCHSCHILD MNG PLC LS-,25 0.018 EUR

UEH XFRA GB0009123323 ULTRA ELECTR.HLDGS LS-,05 0.165 EUR

3NA XFRA GB0006215205 NATL EXPR. GRP LS-,05 0.057 EUR

H2V XFRA GB0004065016 HAMMERSON PTY LS-,25 0.122 EUR

TQW XFRA GB0001500809 TULLOW OIL PLC LS-,10 0.021 EUR

PIG XFRA IE00BGH1M568 PERRIGO CO. PLCEO -,001 0.189 EUR

0V4 XFRA US92047W1018 VALVOLINE INC. DL-,01 0.096 EUR

1T6 XFRA US87265K1025 TPG SPECIALTY LEND.DL-,01 0.361 EUR

8RC XFRA CA00208D4084 ARC RES LTD 0.034 EUR

J6I XFRA CA96467A2002 WHITECAP RESOURCES INC. 0.019 EUR

NWF XFRA CA9582112038 WESTERN FOREST PRODUCTS 0.015 EUR

CVZ XFRA CA9237251058 VERMILION ENERGY INC. 0.156 EUR

TRP XFRA CA8936621066 TRANSGLOBE EN. 0.032 EUR

41Z XFRA CA86880Y1097 SURGE ENERGY INC. 0.006 EUR

8SP XFRA CA86828P1036 SUPERIOR PLUS CORP. 0.041 EUR

SEP XFRA CA81373C1023 SECURE ENERGY SERVICES 0.015 EUR

R7G XFRA CA7669101031 RIOCAN REAL ESTATE INV. 0.081 EUR

PXK XFRA CA7170461064 PEYTO EXPL.+DEVEL.CORP. 0.014 EUR

OTX XFRA CA6837151068 OPEN TEXT CORP. 0.157 EUR

QXP1 XFRA CA65548P4033 NORBORD INC. 0.271 EUR

9MU XFRA CA6252841045 MULLEN GROUP LTD 0.034 EUR

IBVA XFRA CA46071W2058 INTERRENT REIT TR.UTS 0.016 EUR