FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.08.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 30.08.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.08.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 30.08.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

3FF XFRA US36116M1062 FUTUREFUEL CORP. DL-,0001 0.054 EUR

EC9 XFRA US2077971016 CONN.WATER SERVICE INC. 0.295 EUR

W02 XFRA US93964W1080 WASHINGTON PRIME GRP 0.225 EUR

CC3 XFRA US14808P1093 CASS INFORM. DL-,50 0.234 EUR

X5A XFRA NO0010272065 AMERICAN SHIPPING CO.NK10 0.072 EUR

SQE XFRA US86272C1036 STRATEGIC EDUCAT. DL-,01 0.451 EUR

NY4B XFRA US18539C1053 CLEARWAY ENERGY A NDL-,01 0.180 EUR

NY41 XFRA US18539C2044 CLEARWAY ENERGY C DL-,01 0.180 EUR

LIN XFRA IE00BZ12WP82 LINDE PLC EO 0,001 0.789 EUR

KSX XFRA US4990491049 KNIGHT-SWIFT TR. HLDGS A 0.054 EUR

AZZ1 XFRA SE0005568136 ADDTECH AB B SK-,75 0.465 EUR