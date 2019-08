FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.08.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 30.08.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.08.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 30.08.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

WW2 XFRA US17306X1028 CITI TRENDS INC. 0.072 EUR

CN7 XFRA US1491501045 CATHAY GENERAL DL-,01 0.279 EUR

HCH XFRA US1462291097 CARTER'S INC. DL-,01 0.451 EUR

BKD XFRA US1167941087 BRUKER CORP. DL -,01 0.036 EUR

BGW XFRA US0997241064 BORGWARNER INC. DL-,01 0.153 EUR

BL8 XFRA US0584981064 BALL CORP. 0.135 EUR

AB5 XFRA US0454871056 ASSOC. BANC-CORP DL-,01 0.153 EUR

WMC XFRA US0222051080 ALUMINA LTD SP. ADR/4 0.159 EUR

52S XFRA SE0002133975 SYSTEMAIR AB 0.186 EUR

PND XFRA NO0003054108 MOWI ASA NK 7,5 0.260 EUR

3BD XFRA KYG126521064 BOSIDENG INTL HL.DL-00001 0.007 EUR

GSC1 XFRA DE000A1K0201 GESCO AG NA O.N. 0.900 EUR

3P7 XFRA DK0060252690 PANDORA A/S DK 1 1.207 EUR

CHH XFRA BMG2178K1009 CK INFRASTRUCTUR.HLD.HD 1 0.078 EUR

2SI XFRA US8606301021 STIFEL FINL CORP. DL-,15 0.135 EUR

TZ1 XFRA CA89346D1078 TRANSALTA CORP. 0.027 EUR

SB7 XFRA CA8029121057 SAPUTO INC. 0.115 EUR

HKE XFRA CA4480551031 HUSKY ENERGY INC. 0.085 EUR

WF3 XFRA AU000000WES1 WESFARMERS LTD 0.474 EUR

EIH XFRA KYG211751071 CHINA ANNIMA.CHAR.C.HD-10 0.003 EUR

GK9 XFRA AU000000CGF5 CHALLENGER LTD. 0.109 EUR

HQK XFRA AU000000BLD2 BORAL LTD 0.082 EUR

C2G XFRA US12508E1010 CDK GLOBAL INC. DL -,10 0.135 EUR

FL2P XFRA US3379307057 FLAGSTAR BANC. DL-,001 0.036 EUR

BC0 XFRA US09739D1000 BOISE CASCADE CO. DL -,01 0.081 EUR

OVI XFRA FI0009900401 OLVI OY A EO 1 0.450 EUR

2T41 XFRA US88104R2094 TERRAFORM POWER A NEW 0.182 EUR

T5X XFRA GB00BJT16S69 TRONOX HLDGS PLC DL -,01 0.041 EUR

YTR XFRA AU000000AMI1 AURELIA METALS 0.012 EUR

ON1 XFRA US6800331075 OLD NATL BANCORP. IND. 0.117 EUR

8F1 XFRA US32026V1044 FIRST FOUNDATION DL-,001 0.045 EUR

0VF XFRA US9282541013 VIRTU FINANC.A DL-,00001 0.216 EUR

G9D XFRA HK0000172855 GOLDPAC GROUP LTD 0.005 EUR

ID9 XFRA AU000000HLO6 HELLOWORLD TRAVEL LTD. 0.076 EUR

MJF XFRA US6284641098 MYERS IND. INC. 0.122 EUR