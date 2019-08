FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.08.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 29.08.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

XFRA KYG215841001 GREENWAY MNG GRP HD-00001

C20 XFRA GB00B62G9D36 CAPITAL+COUNT.PR.LS-,25

MJJ XFRA JP3869920003 MANI INC.

QJE XFRA JP3639650005 PAN PACIFIC INT.HLDG.CORP

MBK XFRA DE0008148206 MERKUR BANK KGAA .O.N.

2MK XFRA CH0420462266 KLINGELNBERG AG NA SF5

3RK XFRA JP3976300008 RYOHIN KEIKAKU CO.

C0Y XFRA CA14150G4007 CARDINAL ENERGY LTD

XFRA CA9607553042 WESTMINSTER RESOURCES LTD

5PP XFRA GB00B4WFW713 LONDONMETRIC PROPERTY