MICHEL VAN GEYTE CEO:



"Leasinvest ist sehr erfreut, diese ausgezeichnete Investition in einem herausfordernden Markt mit wenig Angebot realisieren zu können. Mit dieser Akquisition stärkt Leasinvest auch seine Position in Österreich und insbesondere in Wien, das seit vielen Jahren als die lebenswerteste Stadt der Welt anerkannt ist. Trotz des Wachstums des E-Commerce gehören der Umsatz und die Einzelhandelsfläche pro Kopf in Österreich zu den höchsten in Europa, unterstützt durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung und das Umsatzwachstum für die nächsten fünf Jahre"