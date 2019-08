Die Aktionäre der ConAgra Brands Inc. (ISIN: US2058871029, NYSE: CAG) erhalten am heutigen Donnerstag (Record date war der 30. Juli 2019) eine Quartalsdividende in Höhe von 21,25 US-Cents. Im Juli 2017 gab der Konzern eine Anhebung um 6,25 Prozent auf den aktuellen Betrag bekannt. ConAgra Brands zahlt den Aktionären auf das Jahr hochgerechnet 0,85 US-Dollar aus. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...