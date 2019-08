MPC Capital AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2019 DGAP-News: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis MPC Capital AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2019 29.08.2019 / 07:56 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. MPC Capital AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2019 - Umsatzerlöse leicht über Vorjahresniveau - Positives Konzernergebnis vor Steuern - Prognose für Gesamtjahr bestätigt Hamburg, 29. August 2019 - Die MPC Capital AG (Deutsche Börse Scale, ISIN DE000A1TNWJ4), ein internationaler Asset- und Investmentmanager von Sachwerten, veröffentlicht heute ihren Halbjahresfinanzbericht 2019. Rückgang der Retail-Umsätze durch Neugeschäft erneut kompensiert Die Umsatzerlöse des MPC Capital-Konzerns stiegen demnach im ersten Halbjahr 2019 leicht auf EUR 20,0 Mio. (H1 2018: EUR 19,7 Mio.). Der erwartungsgemäß anhaltende Rückgang der Erträge aus dem früheren Retail-Business konnte somit abermals durch steigende Erträge aus dem Geschäft mit institutionellen Investoren kompensiert werden. Die Management Fees lagen mit EUR 17,8 Mio. knapp 6% über dem Vorjahr (EUR 16,8 Mio.). Die Transaction Fees lagen mit EUR 1,8 Mio. aufgrund einer geringeren Transaktionstätigkeit im ersten Halbjahr 2019 noch unter dem Vorjahreswert von EUR 2,7 Mio. Sie umfassten primär den Verkauf eines Portfolios von Office-Immobilien in den Niederlanden sowie eine Reihe von Einzeltransaktionen im Shipping-Bereich. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) lag im ersten Halbjahr 2019 bei EUR 1,8 Mio. (H1 2018: EUR 3,8 Mio.). Der Rückgang reflektiert vor allem die um rund EUR 5,5 Mio. geringeren sonstigen betrieblichen Erträge im ersten Halbjahr 2019, dem allerdings ein gesteigertes Beteiligungsergebnis gegenüber stand. Insgesamt erzielte die MPC Capital AG im ersten Halbjahr 2019 einen Konzerngewinn nach Steuern in Höhe von EUR 1,2 Mio. (H1 2018: EUR 2,8 Mio.). EUR 4,2 Mrd. Assets under Management Die von der MPC Capital-Gruppe gemanagten Sachwerte ("Assets under Management") lagen zum 30. Juni 2019 mit EUR 4,2 Mrd. auf dem Niveau vom 31. Dezember 2018 (EUR 4,3 Mrd.). 61% hiervon entfielen auf das Geschäft mit institutionellen Investoren. Aus dem Neugeschäft resultierten Asset-Zugänge in Höhe von EUR 0,2 Mrd. Asset-Abgänge erfolgten in vergleichbarer Höhe. Die Finanzanlagen, die im Wesentlichen die Co-Investments der MPC Capital umfassen, stiegen um EUR 1,4 Mio. auf EUR 82,7 Mio. (31. Dezember 2018: EUR 81,3 Mio.). Zugänge betrafen zum Beispiel die Beteiligung an der neuen Investmentplattform für niederländische Büroimmobilien "In The City" sowie Beteiligungen an Schiffsgesellschaften. Dem gegenüber standen Abgänge aus der Veräußerung des Office-Portfolios in den Niederlanden sowie weiteren Asset-Verkäufen. Der Cash-Bestand reduzierte sich im Wesentlichen durch die Investitionstätigkeit zum 30. Juni 2019 auf EUR 14,1 Mio. (31. Dezember 2017: EUR 28,9 Mio.), bei einer deutlichen Reduzierung der Verbindlichkeiten. Die Eigenkapitalquote verbesserte sich von 74,4% auf 80,0%. Prognose für Gesamtjahr 2019 bestätigt Für das zweite Halbjahr rechnet der Vorstand der MPC Capital AG mit einer weiterhin stabilen Entwicklung. Insbesondere der Shipping-Bereich dürfte trotz eines herausfordernden Marktumfelds einen leicht steigenden Umsatz- und Ergebnisbeitrag beisteuern. Im Real Estate-Bereich ist vor allem in den Niederlanden mit zusätzlichen Erträgen aus Transaktionen zu rechnen. Das Team der MPC Renewable Energies prüft die Anbindung weiterer Wind- und Solarprojekte für den MPC Caribbean Clean Energy Fund. Für das Gesamtjahr 2019 geht MPC Capital unverändert von einem leicht steigenden Konzernumsatz sowie einem mindestens ausgeglichenen Konzernergebnis vor Steuern aus. Eine dynamischere Entwicklung im Neugeschäft, zusätzliche Transaktionen und die Ausnutzung externer Markteinflüsse könnten sich positiv auf Umsatz und Ergebnis auswirken. Konzern-Kennzahlen 1. Halbjahr 2019 1.1. - 1.1. - 30.6.2019 30.06.2018 Umsatzerlöse 19.977 19.690 davon aus Management Services 17.778 16.780 davon aus Transaction Services 1.802 2.730 davon Übrige 396 180 Sonstige betriebliche Erträge 3.929 9.391 Ergebnis vor Steuern (EBT) 1.814 3.807 Konzern-Gewinn 1.198 2.807 Mitarbeiter (im Durchschnitt) 295 272 30.06.2019 31.12.2018 Assets under Management (Mrd. 4,2 4,3 EUR) Bilanzsumme 141.032 151.214 Finanzanlagen 82.728 81.313 Liquide Mittel* 14.082 28.578 Eigenkapital 112.858 112.467 Eigenkapitalquote (in %) 80,0% 74,4% *Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten; alle Angaben in Tsd. EUR falls nicht anders angegeben Über die MPC Capital AG ( www.mpc-capital.de) Die MPC Capital AG ist ein international agierender Asset- und Investment-Manager mit Spezialisierung auf sachwertbasierte Investitionen. Gemeinsam mit ihren Tochterunternehmen entwickelt und managt die Gesellschaft Kapitalanlagen für internationale institutionelle Investoren, Family Offices und professionelle Anleger. Der Fokus liegt auf den Asset-Klassen Real Estate, Shipping und Infrastructure. Die MPC Capital AG ist seit 2000 börsennotiert und beschäftigt konzernweit etwa 300 Mitarbeiter. Kontakt MPC Capital AG Stefan Zenker Leiter Investor Relations & Public Relations Tel. +49 (40) 380 22-4347 E-Mail: s.zenker@mpc-capital.com Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. 