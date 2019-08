Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Fielmann hat nach endgültigen Zahlen im zweiten Quartal und ersten Halbjahr den Gewinn überproportional zum Umsatz gesteigert. Die endgültigen Zahlen waren besser als die Eckzahlen, die Deutschlands größte Optik-Einzelhandelskette Mitte Juli bereits vorgelegt hatte: Der Gewinn stieg nun stärker als vorläufig gemeldet.

Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte der Hamburger MDAX-Konzern, ebenso die geplanten Investitionen 2019 und 2020. Nach dem Zukauf in Slowenien mit Wirkung zum 1. September will Fielmann laut Mitteilung in den nächsten Jahren vier weitere Märkte erschließen, sowohl über organisches Wachstum als auch über Akquisitionen.

Nach endgültigen Zahlen steigerte Fielmann im Zeitraum April bis Juni den Gewinn nach Steuern und Dritten um 8,1 Prozent auf 40,4 Millionen Euro. Vor Steuern betrug der Gewinn 60,5 Millionen Euro, ein Plus von 10,4 Prozent. Nach vorläufigen Zahlen hatte der Anstieg 5,5 Prozent auf 58 Millionen Euro betragen. Der Umsatz wuchs im Quartal um 6,9 Prozent auf 386,4 Millionen Euro und war damit auch besser als die vorläufigen 384 Millionen Euro.

Im Halbjahr ergab sich damit ein Gewinn nach Steuern und Dritten von 85,8 Millionen, ein Plus von 8,9 Prozent. Der Vorsteuergewinn kletterte um knapp 10 Prozent auf 127,6 Millionen Euro und lag damit gut 2 Millionen Euro höher als die vorläufigen 125 Millionen. Der Umsatz stieg um 6,6 Prozent auf 758,2 Millionen Euro und lag damit ebenfalls gut 2 Millionen Euro über der vorläufigen Zahl.

Laut Prognose soll der Vorsteuergewinn 2019 weiter wegen der geplanten Investitionen in Digitalisierung und Expansion auf dem Vorjahresniveau von knapp 251 Millionen Euro stagnieren.

Der Konzern setze die Vision 2025 im zweiten Halbjahr "entschlossen" um. Demnach soll das Wachstumstempo bis 2025 mithilfe von Investitionen in Digitalisierung, Expansion im In- und Ausland, Kostensenkungen und Ausbau des Bereichs Hörakustik deutlich erhöht werden. Damit 2025 sowohl der Vorsteuergewinn als auch der Umsatz wie geplant um 39 Prozent höher liegen als 2018, nimmt Fielmann in diesem und dem kommenden Jahr insgesamt mehr als 200 Millionen Euro in die Hand - und 2019 einen stagnierenden Gewinn in Kauf.

Im ersten Halbjahr betrugen die Investitionen 35,8 Millionen Euro, die Fielmann vollständig aus dem Cashflow beglichen habe.

Fielmann erzielt das Gros seines Umsatzes mit Brillen, Hörgeräten und Kontaktlinsen.

August 29, 2019

