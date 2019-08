Der Goldpreis kann zwar aktuell in Sachen prozentualer Performance nicht mit dem Silberpreis mithalten. Dennoch ist das, was Gold in den vergangenen zwölf Monaten auf das Parkett gezaubert hat, beeindruckend. Von 1.200 Dollar im Augst 2018 ging es auf mittlerweile 1.550 Dollar. Eine Rallye, die viele Anleger auf dem falschen Fuß erwischt hat. Dennoch: Betrachtet man das große Bild, dann dürfte es noch nicht zu spät sein, einzusteigen.Allerdings ist etwas Vorsicht geboten beim Kauf von Goldbarren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...