Die Privatbank Berenberg hat die Vorzugsaktien von Sixt auf "Buy" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Nach dem starken Wachstum des Autovermieters im zweiten Quartal richteten sich die Blicke auf das dritte Jahresviertel, schrieb Analyst Benjamin Pfannes-Varrow in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Vergleich zur im SDax notierten Stammaktie von Sixt präferiere er die Vorzugsaktie, die im historischen langfristigen Durchschnitt mit einem deutlichen Abschlag gehandelt werde./mis/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2019 / 17:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2019-08-29/08:07

ISIN: DE0007231334