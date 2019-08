Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Sixt auf "Hold" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Nach dem starken Wachstum des Autovermieters im zweiten Quartal richteten sich die Blicke auf das dritte Jahresviertel, schrieb Analyst Benjamin Pfannes-Varrow in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In den vergangenen Jahren hätten sich die Anleger bei Sixt an eine Erhöhung der Jahresprognosen nach starken dritten Quartalen fast schon gewöhnt. Auch dieses Jahr bestehe eine geringe Wahrscheinlichkeit, doch sollte nicht vergessen werden, dass Sixt aktuell stark in Wachstum investiere. Der Analyst rechnet für das Gesamtjahr mit einem stabilen operativen Ergebnis./mis/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2019 / 17:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0004 2019-08-29/08:07

ISIN: DE0007231326