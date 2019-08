Ergomed gibt Publikationstermin der vorläufigen Ergebnisse für das erste Halbjahr 2019 bekannt DGAP-News: Ergomed plc / Schlagwort(e): Sonstiges Ergomed gibt Publikationstermin der vorläufigen Ergebnisse für das erste Halbjahr 2019 bekannt 29.08.2019 / 08:08 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Ergomed gibt Publikationstermin der vorläufigen Ergebnisse für das erste Halbjahr 2019 bekannt Guildford, UK - 29. August 2019: Ergomed plc (Ergomed; AIM: ERGO LN; Xetra: 2EM GR), ein Anbieter spezialisierter Dienstleistungen für die pharmazeutische Industrie, wird sein Halbjahresergebnis für die Berichtsperiode bis zum 30. Juni 2019 am 25. September 2019 veröffentlichen. Miroslav Reljanovi, Executive Chairman, und Richard Barfield, Chief Financial Officer, werden die Ergebnisse am Tag der Veröffentlichung um 11:00 Uhr Ortszeit (12:00 Uhr MESZ) Analysten in den Räumlichkeiten von Numis Securities, 10 Paternoster Square, London, EC4M 7LT, präsentieren sowie eine Telefonkonferenz durchführen. Anmerkung: Bitte beachten Sie, dass die einzig offizielle Pressemitteilung die vom Unternehmen in englischer Sprache veröffentlichte Meldung ist. Die obige Übersetzung dient lediglich der vereinfachten Informationsbereitstellung. - Ende - Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: MC Services AG Medienkontakt für Deutschland & Investor Relations Kontinentaleuropa Anne Hennecke Tel.: +49 211 529252 22 Anne.hennecke@mc-services.eu Über Ergomed Ergomed bietet spezialisierte Dienstleistungen für die pharmazeutische Industrie an, die alle Phasen der klinischen Entwicklung, die Überwachung der Arzneimittelsicherheit und die Dokumentation medizinischer Daten nach der Zulassung (Pharmakovigilanz) umfassen. Das schnell wachsende, profitable Dienstleistungsspektrum des Unternehmens beinhaltet ein breites Angebot qualitativ hochwertiger Contract Research und Trial Management Services (CRO) unter der Marke Ergomed, ein branchenführendes Angebot spezialisierter Pharmakovigilanz-(PV)-Lösungen, die unter der Marke PrimeVigilance zusammengefasst werden, sowie international anerkannte Fachkompetenz im Bereich der Entwicklung von Arzneimitteln für seltene Erkrankungen (Orphan-Arzneimittel) unter der PSR Marke. Weitere Informationen erhalten Sie unter: http://ergomedplc.com 29.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 865069 29.08.2019 ISIN GB00BN7ZCY67 AXC0071 2019-08-29/08:08