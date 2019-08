IRW-PRESS: The Yield Growth Corp.: Yield Growth unterzeichnet exklusives Vertriebsabkommen mit Organic Medical Growth in Kolumbien und Brasilien

Vancouver (British Columbia), 29. August 2019. Yield Growth Corp. (CSE: BOSS, OTCQB: BOSQF, Frankfurt: YG3) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen über seine Tochtergesellschaft Urban Juve Provision Inc. mit Organic Medical Growth OMG3 Inc. (OMG3) ein exklusives Vertriebsabkommen mit einer Laufzeit von fünf Jahren hinsichtlich des exklusiven Vertriebs von Urban Juve-Produkten in Kolumbien und Brasilien unterzeichnet hat.

OMG3 plant, mit dem Vertrieb der hanfhaltigen Produkte von Urban Juve in Kolumbien zu beginnen. Die ersten angebotenen Produkte sind Urban Juves Face Moisturizer (Feuchtigkeitscreme für das Gesicht), Ritual Body Oil (Körperöl) und Anti-Aging Serum, sein Aushängeschild.

OMG3 hat durch ein exklusives Vertriebsabkommen mit einer Laufzeit von zehn Jahren Zugang zu über 9.000 Verkaufsstellen in Kolumbien (Apotheken und Fachgeschäfte). Über denselben Vertriebspartner kann OMG3 über 44.000 Einzelhandelsstandorte in anderen südamerikanischen Ländern erreichen, einschließlich Brasilien, Costa Rica, Panama, Argentinien, El Salvador und Guatemala. Yield Growth und OMG3 beabsichtigen, ihr Vertriebsabkommen auf diese zusätzlichen Regionen zu erweitern.

Wir freuen uns, Urban Juve in unser Vertriebsportfolio aufzunehmen und ihre Produkte in Südamerika exklusiv zu vertreiben. Abgesehen von der Entwicklung eigener und markengeschützter Hanfsamen- und auf Cannabis basierender Produktlinien besteht unsere Strategie auch darin, große internationale Marken in den Bereichen Kosmetik, Therapie und Pharmazie auf den Markt zu bringen, sagt Jorge Diaz, President und CEO von OMG3. Wir sind fest davon überzeugt, dass die Urban Juve-Produkte eine hervorragende Ergänzung des aktuellen Einzelhandelsangebots sein werden, da sie aufgrund ihrer natürlichen Rezepturen und Vorteile den Weg zu Kunden über Grenzen hinweg finden. Urban Juve-Produkte werden zunächst in Kolumbien vertrieben werden und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihrem Team, um die Reichweite in unserem Netzwerk auf ganz Südamerika zu erweitern.

Laut Goldstein Research erreichte der lateinamerikanische Kosmetikmarkt im Jahr 2017 einen Wert von 31,98 Milliarden US-Dollar und wird im Prognosezeitraum von 2017 bis 2025 voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,49 % wachsen.

Über Organic Medical Growth OMG3 Inc.

OMG3 ist eine kanadische Investmentgesellschaft mit agrotechnischen Betrieben in Kolumbien in den Bereichen Cannabisproduktion und Verarbeitung von Cannabinoiden zu medizinischen Zwecken aus zertifizierten Bio-Betrieben und vertreibt über ihre Tochtergesellschaft OMG Colombia außerdem Medizinprodukte auf Basis von Cannabis in Kolumbien und anderen Märkten.

OMG3 besitzt 100 Prozent von Estado Verde S.A.S., einem kolumbianischen Unternehmen, das über Cannabislizenzen und -genehmigungen verfügt, einschließlich Lizenzen für den Anbau von psychoaktivem Cannabis (THC) und nicht psychoaktivem Cannabis (CBD). OMG3 hat sich durch die Unterzeichnung von Verträgen mit lizenzierten Produzenten in Kolumbien weitere Lizenzen gesichert. Das Unternehmen hat ein Joint Venture hinsichtlich einer 4.000 Hektar großen Hanfproduktion in Kolumbien gegründet.

OMG3 befindet sich in einer günstigen Lage, um der größte Produzent und Vertriebshändler von Cannabisprodukten in Südamerika zu werden.

Über The Yield Growth Corp.

The Yield Growth Corp. ist auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von cannabis- und hanfhaltigen Produkten der Marken Urban Juve und Wright & Well spezialisiert. Die in Entwicklung befindliche Produktpalette des Unternehmens umfasst mehr als 200 Wellness- und Schönheitsformeln. Das Unternehmen hat die Absicht, den internationalen Wellness-Markt - der laut Angaben des Global Wellness Institute mittlerweile einen internationalen Marktwert von 4,2 Billionen Dollar erreicht hat - durch die Verbindung von uralten Heilmethoden mit moderner Wissenschaft und Technik zu revolutionieren. Das Führungsteam von The Yield Growth ist mit internationalen Marken wie Johnson & Johnson, Procter & Gamble, M·A·C Cosmetics, Skechers, Best Buy, Aritzia, Coca-Cola und Pepsi Corporation bestens vertraut. Die Zielgruppe von Yield Growth sind Mainstream-Luxusverbraucher, die sich erlesene Wellnessprodukte wünschen. Die Vorzeigemarke Urban Juve verfügt über eine markenrechtlich geschützte und zum Patent angemeldete Extraktionstechnologie und hat insgesamt 12 Patente angemeldet. Yield Growth errichtet derzeit ein solides internationales Vertriebsnetz und verfügt über zahlreiche Einnahmequellen wie z.B. Dienstleistungen, Lizenzierungen und Produktverkäufe.

