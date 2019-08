Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Am 2. September startet der "Trader 2019". Wer am Ende des Spiels den höchsten Depotwert erreicht, gewinnt das Elektro-SUV Jaguar I-Pace. Unter allen Spielteilnehmern, die sich bis inklusive 1. September 2019 anmelden, wird zusätzlich ein Apple iPhone X verlost. Spielleiter Anouch Wilhelms hält in der aktuellen Sendung interessante Infos für die Teilnehmer bereit. ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Commerzbank. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf http://www.deraktionaer.tv abrufbar.