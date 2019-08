MÄRKTE ASIEN/Impulslos leicht abwärts

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien nehmen die positiven Vorgaben der Wall Street vom Vortag am Donnerstag nicht auf und liegen überwiegend leicht im Minus. An der Wall Street hatten die Indizes deutlicher zugelegt, was Marktteilnehmer vor allem mit technischen Faktoren begründeten.

In Asien fehlen dagegen neue Impulse. Vom Handelsstreit gibt es weiter keine klaren Signale, hier wird nach wie vor damit gerechnet, dass beide Seiten demnächst wieder miteinander reden werden. US-Finanzminister Steve Mnuchin hat sich bezüglich eines konkreten Termins laut Bloomberg eher schwammig geäußert.

In dieser Gemengelage hätten geopolitische Sorgen und die inverse und damit eine aufziehende Rezession signalisierende Zinsstrukturkurve in den USA die Oberhand, heißt es im Handel.

Der Nikkei-Index in Tokio gibt um 0,2 Prozent nach auf 20.430 Punkte. An den anderen Plätzen der Region und auch in Sydney geht es ebenfalls in dieser Größenordnung nach unten mit den Indizes.

Yen zieht an

Am Devisenmarkt zieht der Yen an auf 105,90 je Dollar. Damit liegt er aber immer noch etwas niedriger als zur gleichen Vortageszeit, nachdem er am späten Vortag zwischenzeitlich bis auf 106,20 zurückgefallen war. Wie Mnuchin Bloomberg weiter sagte, planen die USA in absehbarer Zeit keine Interventionen am Dollarmarkt, die Situation könne sich aber ändern.

Entsprechende Spekulationen gibt es, seit der Yuan zum Dollar deutlicher an Boden verliert und vor wenigen Wochen die lange verteidigte Unterstützungsmarke von 7 je US-Dollar durchbrochen hatte. Die USA hatten China darauf Währungsmanipulation vorgeworfen als Gegenmaßnahme im Handelsstreit. Aktuell wird der Offshore-Yuan mit 7,1736 je Dollar bewertet, gegenüber dem Vortag gibt er damit leicht nach. Die chinesische Notenbank hat derweil den Mittelkurs des Yuan erneut leicht erhöht auf 7,0558 von 7,0835 je Dollar.

Analysten bewegen Kurse

Unter den Einzelwerten legen Anta Sports nach einer Kurszielerhöhung durch UOB KH um 1,7 Prozent zu. Laut den Analysten hat sich das Management zuversichtlich zum Geschäft der Marke Fila geäußert.

Midland Holding legen ungeachtet eines 38-prozentigen Gewinnrückgangs im ersten Halbjahr um 1,8 Prozent zu auf 1,12 Hongkong-Dollar. Die Analysten von Daiwa Capital erwarten, dass das Immobilienunternehmen in den kommenden Monaten dem sich abschwächenden Immobilienmarkt trotzen wird. Gleichwohl haben die Experten das Kursziel gesenkt auf 2,07 von 2,50 Hongkong-Dollar.

Great Wall Motor geben die Gewinne vom Vortag mit einem Minus von 2,8 Prozent auf 4,91 Hongkong-Dollar wieder ab. Das Analysehaus UOB Kay Hian sieht den Autohersteller weiter unter Umsatz- und Gewinndruck angesichts schwächerer Margen als Folge des harten Wettbewerbs. UOB senkte daher das Kursziel drastisch auf 2,00 von 4,50 Hongkong-Dollar im Zuge deutlich niedrigerer Gewinnschätzungen.

In Tokio leiden Recruit Holdings darunter, dass sich Ankeraktionäre von einem Teil ihrer Aktien trennen wollen. Der Kurs fällt um 6,5 Prozent.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.493,40 -0,11% +15,00% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 20.430,46 -0,24% +2,08% 08:00 Kospi (Seoul) 1.936,81 -0,22% -5,11% 08:00 Schanghai-Comp. 2.890,29 -0,12% +15,89% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 25.524,26 -0,36% -0,82% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.057,88 +0,05% -0,04% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.587,83 -0,13% -5,96% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:41 % YTD EUR/USD 1,1082 +0,0% 1,1081 1,1092 -3,3% EUR/JPY 117,36 -0,1% 117,48 117,30 -6,7% EUR/GBP 0,9080 +0,1% 0,9072 0,9032 +0,9% GBP/USD 1,2204 -0,1% 1,2215 1,2280 -4,2% USD/JPY 105,89 -0,1% 105,99 105,76 -3,5% USD/KRW 1216,05 +0,2% 1213,31 1213,90 +9,1% USD/CNY 7,1668 +0,0% 7,1653 7,1632 +4,2% USD/CNH 7,1728 +0,0% 7,1705 7,1681 +4,4% USD/HKD 7,8446 -0,0% 7,8449 7,8469 +0,2% AUD/USD 0,6726 -0,2% 0,6737 0,6738 -4,5% NZD/USD 0,6309 -0,5% 0,6338 0,6339 -6,0% Bitcoin BTC/USD 9.583,00 -1,3% 9.709,75 10.168,25 +157,7% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,58 55,78 -0,4% -0,20 +15,7% Brent/ICE 60,13 60,49 -0,6% -0,36 +8,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.543,67 1.539,20 +0,3% +4,47 +20,4% Silber (Spot) 18,42 18,36 +0,3% +0,06 +18,9% Platin (Spot) 909,69 904,35 +0,6% +5,34 +14,2% Kupfer-Future 2,55 2,55 -0,2% -0,01 -3,6%

