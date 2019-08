Zuletzt hatten wir Anfang August mögliche Kursziele nach unten in der Aktie des Sportartikelherstellers adidas betrachtet. Jetzt ist es wieder an der Zeit, auf mögliche Kaufsignale zu achten, denn das Wertpapier hat sich in den letzten Wochen sichtlich stabilisieren können.

Den vollständigen Artikel lesen ...