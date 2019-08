In unserer letzten Analyse hatten wir uns die Aktie Luckin Coffee aus China nach dem Ausbruch aus der Widerstandslinie Ende Juli angesehen. Das Kaufsignal erweckte die Bullen und die Kurse konnten in Folge satte +30 Prozent an Wert zulegen. Doch die jüngst eingeleitete Korrekturbewegung an der Wall Street hat auch hier ihren Tribut gezollt. Nach einem tieferen Hoch lieferte das Unternehmen seine Ergebnisse zum abgelaufenen Quartal.

