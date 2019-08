Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Operative Verbesserung im 2. Quartal 2019 DGAP-News: Lang & Schwarz Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Quartalsergebnis Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Operative Verbesserung im 2. Quartal 2019 29.08.2019 / 08:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit TEUR 1.046 im zweiten Quartal 2019 (erstes Quartal 2019: TEUR 648) - Mit Ad-hoc Mitteilung vom 30. Juli 2019 mitgeteilte vorsorgliche Steuerrückstellungen (TEUR 2.823) für 2018 führen zu Konzernfehlbetrag in Höhe von TEUR -1.654 im ersten Halbjahr 2019 - Ergebnis pro Aktie EUR -0,53 im ersten Halbjahr 2019 (Vorjahr: EUR 1,08) Düsseldorf, 29. August 2019 - Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit konnte im zweiten Quartal mit TEUR 1.046 um 45% gegenüber dem Vorjahresquartal (TEUR 722) gesteigert werden. Der Rohertrag der geschäftlichen Tätigkeit (Zinsergebnis zzgl. Provisionsergebnis und Handelsergebnis) stieg im zweiten Quartal 2019 um 7% auf TEUR 4.604 nach TEUR 4.301 im Vorjahresquartal. Die Verwaltungsaufwendungen (Personalaufwendungen zzgl. sonstige betriebliche Aufwendungen) in Höhe von TEUR -6.748 nahmen auf Halbjahresbasis gegenüber dem Vorjahreswert (TEUR -7.016) um 4% ab. Steuern vom Einkommen und Ertrag wurden für das Ergebnis des ersten Halbjahres 2019 in Höhe von TEUR -522 berücksichtigt (TEUR -1.552 im Vorjahreszeitraum). Wie bereits in der Ad-hoc Mitteilung vom 30. Juli 2019 bekannt gegeben, sind rein vorsorglich für das unveränderte Vorsteuerkonzernergebnis 2018 in Höhe von TEUR 9.853 im zweiten Quartal 2019 zusätzliche Steuerrückstellungen in Höhe von TEUR 2.823 gebildet worden. Dadurch erhöhen sich die Steuerrückstellungen für 2018 von TEUR 12.815 auf TEUR 15.638. Dies erfolgte auf Grund einer Neubewertung von Wertpapierbeständen im Zusammenhang mit § 8b Abs. 7 KStG. Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft weist nach vorläufigen Zahlen im ersten Halbjahr 2019 einen Konzernfehlbetrag in Höhe von TEUR -1.654 aus. Das Konzernergebnis je Aktie für das erste Halbjahr 2019 beträgt EUR -0,53 (Vorjahrszeitraum: EUR 1,08). Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft verfügt zum 30. Juni 2019 nach den vorläufigen Zahlen über bilanzielle Konzerneigenmittel in Höhe von EUR 28,2 Mio. (Vorjahr: EUR 38,4 Mio.). "Mit dem Anschluss der Commerzbank an die Lang & Schwarz Exchange etablieren wir weiter unser börsliches MarketMaking in Deutschland", führt Vorstand André Bütow aus. "An der Lang & Schwarz Exchange, der BX Swiss und an der Börse Wien stiegen im ersten Halbjahr 2019 unsere Umsätze in den betreuten Werten. Mit der breiten Basis unseres Angebots außerbörslich wie auch börslich sehen wir uns gut positioniert", hebt André Bütow hervor. Hierzu ergänzt Vorstandskollege Peter Zahn: "Im zweiten Halbjahr 2019 erwarten wir eine abschließende Klarstellung der Finanzverwaltung zu der bereits vorliegenden grundsätzlich positiven Antwort auf unsere beantragte verbindliche Auskunft zur Anerkennung der umgesetzten Maßnahmen. Weiterhin stehen wir mit den Steuerbehörden auch im Hinblick auf die Besteuerung 2017 und 2018 in Kontakt und sind positiv gestimmt, diese Abstimmung kann aber einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen. Operativ planen wir weiterhin, ein positives Geschäftsergebnis im Konzern der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft zu erwirtschaften, und das trotz der aktuell schwierigen Handelsphasen." Die Konzernmitarbeiteranzahl zum 30. Juni 2019 beträgt 55. Die Zahlen zum 30. Juni 2019 sind ungeprüft und keiner prüferischen Durchsicht unterzogen worden. Über die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Lang & Schwarz wurde 1996 gegründet und ist seit dem Jahr 2006 an der Frankfurter Börse notiert. Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft emittiert eigene Optionsscheine und Zertifikate und fungiert als operative Konzernholding mit drei 100-prozentigen Konzerngesellschaften. Schwerpunkt der Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG ist der börsliche und außerbörsliche Handel mit Wertpapieren. Mit über 25.000 quotierten Produkten ist die Gesellschaft in Deutschland Marktführer im außerbörslichen Handel mit 18 Partnerbanken und über 15 Millionen Kunden. Die Lang & Schwarz Broker GmbH bietet neben dem klassischen Brokergeschäft aktienhandelsnahe Dienstleistungen, die Beratung und Betreuung beim Going & Being Public an und ist im Designated Sponsoring aktiv. Innerhalb des Lang & Schwarz Konzerns ist sie zudem für die Entwicklung, den Betrieb und die Sicherheit der Informations- und Kommunikationsstruktur aktiv. Weitere Informationen sind im Internet unter www.LS-D.de verfügbar. 29.08.2019