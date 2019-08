Schaut man sich mal den Absturz des Cannabis-Züchters Tilray (WKN: A2JQSC) an, könnte man auf die Idee kommen, dass die Begeisterung für die gesamte Branche nachgelassen hat. Aber selbst dann ändert das nichts am langfristigen Wachstumspotenzial der Branche. Das kann nur bedeuten, dass die Anleger vorsichtiger werden, wenn es darum geht, Geld in diese neue Nische zu geben. Und an dieser Stelle kommt der Zulieferer Scotts Miracle Gro (WKN: 883369) ins Spiel. Schauen wir doch mal, wie das Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...