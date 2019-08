Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Gea Group vor einem Kapitalmarkttag Ende September von 25 auf 24 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Er begrüße die jüngsten Schritte des Anlagenbauers zur Verbesserung der Transparenz, allerdings brauche es Zeit, um die Komplexitität zu reduzieren, schrieb Analyst Jörg-Andre Finke in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Rückenwind für den Kurs könnten derweil Verkäufe von Unternehmensteilen liefern, wenngleich das vorerst unwahrscheinlich sei./mis/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2019 / 12:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2019-08-29/08:32

ISIN: DE0006602006