Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für RTL von 52,00 auf 47,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Equal Weight" belassen. Zwar sei das erste Halbjahr für den Medienkonzern besser gelaufen als gedacht, doch habe das Management mehr Investitionen signalisiert, schrieb Analyst Julien Roch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Daher habe er seine Gewinnerwartungen bis 2021 etwas reduziert. Für RTL sprächen die hohe Dividendenrendite, wachsende Plattformerlöse und das schnell wachsende Digitalgschäft. Allerdings dürfte der Weg weg vom traditionellen TV-Geschäft hin zu "Total Video", also der Vernetzung von Video- und Marketingplattformen, sich für ein weiteres Jahr noch nicht in stärkeres Wachstum ummünzen lassen./mis/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2019 / 20:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2019-08-29/08:36

ISIN: LU0061462528