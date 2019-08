Das Analysehaus Jefferies hat Astrazeneca auf "Hold" belassen. Analyst Peter Welford betonte in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie, dass bis 2022 der Bereich Onkologie bei den großen europäischen Pharmakonzernen auf rund 30 Prozent des Umsatzes steigen werde. Auch auf Immunologie und seltene Krankheiten richte sich der Fokus zu Lasten von Herz-Kreislauf- und Infektionskrankheiten immer stärker. Bei Roche und Novartis begrüßt er die Schritte in Richtung einer zunehmend breiteren Aufstellung und Reduzierung der Onkologie, während ihm bei Astrazeneca die Konzentration auf Onkologie eher Sorgen bereite. Für Sanofi, Roche und Novartis seien zudem die seltenen Krankheiten ein immer wichtigeres Feld, wobei hier Sanofi gegenüber Novo Nordisk umsatzseitig künftig die Nase vorn haben werde./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2019 / 05:19 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

