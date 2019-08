Allakos - Mega-bullische Konsolidierung nach Quartalszahlen und positivem Ausblick!

Breakout

Symbol:ISIN:US01671P1003Das kalifornische Biotechnologie Unternehmen aus Redwood City, erforscht auf klinischer Basis therapeutische, entzündungshemmende Antikörper gegen Allergien. Das mit den Zahlen vom 05.08. entstandene Aufwärtsgap von fast 90 % wurde im Anschluss verteidigt und der Wert stieg bis zu einem neuen Allzeithoch bei 92,84 USD an. Seit Erreichen von diesem Level konsolidiert die Aktie nun in einer bullischen Dreiecks-Formation, unterstützend hat bereits der EMA 9 auf Tagesbasis von unten aufgeschlossen und die allgemeine Schwäche des Gesamtmarktes kann dem Kurs bisher nichts anhaben.Die aktuell laufende Konsolidierung in Form eines Dreiecks über dem EMA 9 ist als äußerst bullisch zu werten und könnte die Vorbereitung für den nächsten Schub nach oben sein. Solange wir das Tief der "Mutterkerze", dem letzten Außenstab auf Tagesbasis, vom 07.08. bei 79,05 USD nicht brechen sehe ich weiteres Aufwärtspotential.Ein Setup ergibt sich bereits beim Überschreiten des Tageshochs vom 21.08. bei 92,25 USD. Den Stopp Loss könnten aggressive Anleger unter dem EMA 9 platzieren, konservative Anleger stoppen unter dem Außenstab bei 79 USD. Da wir es hier mit einem Breakout durch das Allzeithoch zu tun haben gibt es an dieser Stelle keine Kurzszielempfehlung, nach oben hin ist kein Widerstand voraus und Anleger könnten den Trade einfach laufen lassen und beispielsweise mit einem Trailing Stopp-Loss unter dem EMA 9 arbeiten.Autor: Hubert Strasser besitzt aktuell keine Positionen in ALLK