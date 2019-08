Frankfurt am Main (ots) - TechQuartier hat heute seinen ersten institutionellen Partner bekanntgegeben, die Deutsche Bundesbank. Mit dieser Zusammenarbeit wird das Netzwerk für Innovationen in Deutschland verstärkt und weiter ausgebaut.



Die Partnerschaft mit der Deutschen Bundesbank bietet verschiedensten Unternehmen eine gemeinsame Grundlage, um zusammen innovative Lösungen für kommende wirtschaftliche, soziale und ökologische Herausforderungen zu entwickeln und umzusetzen.



"Dies ist ein bedeutender Meilenstein auf unserem Weg, tiefgreifenden und nachhaltigen Wandel durch Innovationen zu gestalten", sagt Dr. Thomas Funke, Co-Direktor von TechQuartier. "Als eine der renommiertesten Institutionen Deutschlands bietet die Deutsche Bundesbank TechQuartier eine einzigartige Perspektive auf die Mechanismen und Regulierung der Finanzmärkte, und ihr Engagement in unserem Netzwerk ist äußerst motivierend. Wir freuen uns sehr darauf, die Zusammenarbeit aufzubauen."



Im Rahmen der Zusammenarbeit wird TechQuartier seine Expertise für zukünftige Innovationsentscheidungen einbringen, indem es globale Technologietrends und geeignete Technologien (z.B. KI, Big Data) in der FinTech-Landschaft findet und bewertet. Dazu gehört auch die Suche nach und Beurteilung von disruptiven Marktentwicklungen und die Analyse ihrer Auswirkungen.



Durch diese Partnerschaft werden gemeinsame Ressourcen geschaffen, die eine bessere Vernetzung von regionalen und nationalen Startups und Universitäten ermöglichen und den Zugang zu Finanzierungsplattformen und -möglichkeiten verbessern. Im Gegenzug wird die Deutsche Bundesbank an globale Gründernetzwerke, Partner-Hubs, junge Talente und das umfassende Startup-Netzwerk von TechQuartier angebunden.



Die Deutsche Bundesbank erhält einen Sitz im Lenkungsausschuss von TechQuartier und hat damit strategische Mitsprache bei der Ausrichtung des Innovation Hub. Zu den Gesellschaftern von TechQuartier gehören die Goethe-Universität Frankfurt, die Technische Universität Darmstadt, die Stadt Frankfurt und die WIBank.



Über die Deutsche Bundesbank



Die Deutsche Bundesbank ist die unabhängige Zentralbank der Bundesrepublik Deutschland. Zentrales Geschäftsfeld ist die Geldpolitik des Eurosystems. Zu den weiteren Aufgaben gehören das Finanz- und Währungssystem, die Bankenaufsicht, der unbare Zahlungsverkehr sowie das Bargeld.



Über TechQuartier



TechQuartier ist ein 2016 gegründetes und in Frankfurt beheimatetes Startup Hub, eine Cross-Industry-Innovationsplattform. Inzwischen hat sich TechQuartier als lokales FinTech Cluster etabliert und ist der Referenzpunkt für lokale Startups, die wachsen möchten, und für Unternehmen, welche nach Möglichkeiten zur Zusammenarbeit und zur vollen Ausschöpfung ihres Potentials suchen. TechQuartier bietet eine komplette Innovationserfahrung mit flexiblen Coworking Spaces an verschiedenen Standorten, Accelerator-Programmen, Community Events, Matchmaking mit Unternehmen und Investoren sowie Zugang zu einem internationalen Netzwerk von Partner Hubs. Weitere Informationen finden Sie hier: https://techquartier.com.



