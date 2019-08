Der DAX wird am Donnerstag knapp unterhalb der Marke von 11.700 Punkten in den Handel starten. Ohne nenneswerte Nachrichten fehlen dem Handel in Frankfurt die Impulse für eine größere Bewegung. Die übergeordenten Themen - Regierungskrise in Italien, drohender Brexit und eine sich abzeichnende Rezession in Deutschland - bestehen indes weiterhin. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

