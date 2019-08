wevest Digital AG strebt BaFin-Zulassung für Kryptoverwahrgeschäft an DGAP-News: wevest Digital AG / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain wevest Digital AG strebt BaFin-Zulassung für Kryptoverwahrgeschäft an (News mit Zusatzmaterial) 29.08.2019 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. P R E S S E M I T T E I L U N G Kryptoverwahrgeschäft wevest strebt BaFin-Zulassung an Berlin, 29. August 2019. wevest macht den nächsten Schritt auf dem Weg zu einem digitalen Kapitialmarktzugang für mittelständische Unternehmen und strebt die BaFin-Zulassung für Kryptoverwahrgeschäfte an. "Die Verwahrung digitaler Wertpapiere ist eine Schlüsseldienstleistung auf dem Weg zu effizienten blockchainbasierten Emissions- und Abwicklungsprozessen im Wertpapiermarkt. Insbesondere vor dem Hintergrund eines gestärkten Anlegerschutzes begrüßen wir die angedachte Aufnahme des Kryptoverwahrgeschäfts ins KWG und streben die Zulassung durch die BaFin an", sagt Jens Siebert, CEO und Co-Founder der wevest. Der entsprechende Gesetzentwurf der Bundesregierung wurde am 29.07.2019 veröffentlicht. "Der Gesetzesentwurf stellt einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu einer gestärkten Rechtssicherheit und Professionalisierung im Markt für blockchainbasierte Wertpapieremissionen dar. Mit unserem bestehenden Wallet und unseren Erfahrungen aus vergangen Erlaubnisverfahren werden wir den Zulassungsprozess konstruktiv vorantreiben", ergänzt Didier Goepfert, Head of Product und Blockchain-Experte der wevest. wevest ermöglicht mittelständischen Unternehmen einen kostengünstigen und bankenunabhängige Refinanzierungsmöglichkeit durch blockchainbasierte Wertpapieremissionen. Mithilfe der wevest Plattform können mittelständische Unternehmen Schuldverschreibungen und Genussrechte nach deutschem Wertpapierrecht emittieren und platzieren. Bis zu einem Volumen von 8 Millionen Euro erfolgt die Emission prospektfrei. Bereits im Juni 2019 hat wevest mit dem Start des e-Wertpapierdepots eine eigene Wallet-Lösung zur Verwahrung von digitalen Wertpapieren gelauncht. Mit dem wevest e-Wertpapierdepot erhalten erstmals auch Investoren ohne dezidierte Blockchain-Expertise Zugang zu dieser Schlüsseltechnologie und zukunftsweisenden Anlageklasse. Aktuell können nur durch die wevest emittierte Wertpapiere verwahrt werden. Der Plan ist aber, das Depot langfristig auch für andere Finanzinstrumente zu öffnen Über wevest Digital AG Digitale Unternehmenstransaktionen und Investments. Die Mission der wevest Digital AG ( www.wevest.de) ist es, perspektivisch wesentliche Bereiche einer Investmentbank wie das Wealth Management, Corporate Finance sowie die Emission von Security Tokens auf einer digitalen Plattform zu vereinen. Im Mittelpunkt des Leistungsangebots steht die Vermittlung von Unternehmenstransaktionen, Kapitalerhöhungen und Finanzierungen zwischen flexiblen, kapitalstarken Investoren und Unternehmen, die maximal dem SDAX angehören. Die Investoren der wevest Digital AG sind neben der Comvest Holding AG eine Reihe renommierter deutscher Unternehmerpersönlichkeiten. Pressekontakt Hanna Dudenhausen / wevest Digital AG / Joachimsthaler Str. 34 / D-10719 Berlin / Tel: +49 (0)800 0800 559 / E-Mail: h.dudenhausen@wevest.de / Website: www.wevest.de/ Twitter: @wevest_de / Linkedin: https://www.linkedin.com/company/wevest-de/ Zusatzmaterial zur Meldung: Bild: http://newsfeed2.eqs.com/wevest/864329.html Bildunterschrift: Jens Siebert, CEO und Co-Founder der wevest Digital AG 29.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 864329 29.08.2019 AXC0097 2019-08-29/09:01