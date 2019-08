Die letzten zwei Monate an der Börse haben wenig Spaß gemacht. Der schon länger bekannte Mix aus den üblichen Themen haben den DAX seit Anfang Juli um rund 7,5 % fallen lassen (alle Kurse per 26.08.2019). Aber wir sind ja hier bei den Fools, und daher sehen wir in einem solchen Kursrückgang immer auch Chancen, denn wir können gute Unternehmen jetzt zu einem besseren Preis kaufen als noch vor sieben Wochen. Wenn du dir dazu die Liste der DAX-Unternehmen ansiehst, wirst du feststellen, dass es vier ...

Den vollständigen Artikel lesen ...