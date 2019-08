Burgdorf (awp)- Der Insulinpumpenhersteller Ypsomed hat eine Reihe von Investitionen im In- und Ausland abgeschlossen. So auch am Hauptsitz in Burgdorf, wo ein Neubau eröffnet wird. Damit verfüge man über ausreichende Kapazitäten und Arbeitsplätze für das zukünftige Wachstum, teilte die Gruppe am Donnerstag mit.In Burgdorf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...