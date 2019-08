Das Bankhaus Metzler hat Südzucker von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 16,80 auf 15,90 Euro gesenkt. Die vielen verlustträchtigen Zuckerverträge dürften den Zuckerhersteller länger belasten als er bisher gedacht habe, schrieb Analyst Alexander Neuberger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Daher reduzierte er seine Gewinnerwartungen. Investoren brauchten also Geduld, bis die Trendwende in der Zuckersparte Früchte tragen werden. Die Zuckerpreise dürften sich erholen, wenn der Konzern die neuen Verträge aushandelt - etwa im vierten Quartal 2019./mis/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2019 / 07:57 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2019 / 07:57 / CET

ISIN DE0007297004

