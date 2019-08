IRW-PRESS: Codebase Ventures Inc.: Pressland erreicht wichtigen Meilenstein: 10 Millionen Artikel katalogisiert und analysiert

Pressland bereitet sich auf den Alpha-Launch mit potenziellen Kunden und Partnern vor

VANCOUVER, BC, KANADA (29. August 2019) - Pressland (pressland.com), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Codebase Ventures Inc. (Codebase oder das Unternehmen) (CSE: CODE - FWB: C5B - OTCQB: BKLLF), hat heute einen wichtigen Entwicklungsmeilenstein bekannt gegeben: Mehr als 10 Millionen Artikel, zwei Millionen Schlagwörter und 200.000 Autoren wurden katalogisiert und analysiert. Erzielt wurde diese Leistung zu einem Zeitpunkt, als Jeff Koyen, Gründer und CEO von Pressland, sich auf die Alpha-Demo der Plattform für potenzielle Kunden und Partner vorbereitet. Herr Koyen ist auch Chief Strategy Officer von Codebase Ventures.

Silicon Valley ist bekannt für seinen Move Fast and Break Things-Ansatz im Engineering, sagt Herr Koyen. Bei Pressland ist es uns wichtig, es beim ersten Mal richtig zu machen. Und das ist genau das, was unser CTO Nicholas Zaillian gemacht hat. Das Erreichen der 10-Millionen-Marke ist ein Beweis für unsere hervorragenden Mitarbeiter, wenn wir jetzt mit wichtigen Entscheidungsträgern in den Bereichen Nachrichten und Technologie zusammenarbeiten.

Pressland entwickelt eine Unternehmensplattform, die den Kampf gegen Fake-News und Fehlinformationen unterstützen soll. Die eigens entwickelte Software des Unternehmens bedient sich der Verfahren des Maschinenlernens, der künstlichen Intelligenz und der natürlichen Sprachverarbeitung, um die Produktionsdaten von Nachrichtenmedien zu sammeln, zu analysieren und zu katalogisieren. Diese Daten werden sozialen Netzwerken, Suchmaschinen und Nachrichtenverteilern als SaaS-(Software as a Service) -Produkt angeboten.

Jeff hatte in Aussicht gestellt, die private Alpha-Version von Pressland im vierten Quartal 2019 vorzulegen, meint Brian Keane, Director von Codebase. Auf Grundlage der heutigen Ankündigung sind wir zuversichtlich, dass er und sein Team diese sehr aggressive Frist einhalten werden. Wir freuen uns darauf, Pressland 2020 auf den Markt zu bringen.

Herr Koyen ist ein preisgekrönter Journalist, Technologieunternehmer und erfahrener Medienexperten. Er hat unter anderem für Dow Jones, Wired, The New York Times, Crains New York, Digiday, Adweek und viele andere Nachrichtenorganisationen gearbeitet. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Brooklyn, das Team ist jedoch international von Ho-Chi-Minh-Stadt bis Vancouver tätig.

Zu den Partnern gehören das Independent Media Institute; Study Hall, eine Online-Schreibgemeinschaft; All Tech Is Human, die Pioniere im Bereich Technikethik; OutVoice, der Entwickler von Automatisierungs-Tools für das Verlagswesen; iO, das hyper-personale Technologieunternehmen; und Membit, die geolokalisierte Foto-Sharing-App. Weitere sollen noch in diesem Monat bekannt gegeben werden.

Pressland publiziert auch News-to-Table (newstotable.com), ein digitales Magazin, das den Fragen rund um das Vertrauen und die Transparenz in den Medien verpflichtet ist.

Über Codebase Ventures Inc.

Codebase Ventures Inc. ist ein kleines, praxisorientiertes Team von Finanz- und Technologieexperten, die frühzeitig in neue Technologien investieren. Wir tätigen strategische Investitionen in ambitionierte Gründer, deren Ziel darin besteht, große Märkte zu revolutionieren, und die den größten Wert für die Aktionäre schaffen werden. Über unsere Tochtergesellschaft Code Cannabis Investments verfolgen wir Möglichkeiten im Frühstadium in den Bereichen Hanf, CBD, legaler Cannabis und Technologielösungen für diese wachstumsstarke Branche.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

