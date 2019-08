Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) kooperiert mit WHSmith, einem der größten weltweit agierenden Einzelhändler für Lesestoff, Reisezubehör und den täglichen Bedarf.

Die beiden Unternehmen arbeiten zusammen, um die Zahlungsakzeptanz im Bereich E-Commerce als auch am Point-of-Sale auszubauen und so die digitale Entwicklung der Handelskette voranzutreiben.

WHSmith betreibt mehr als 1.600 Filialen weltweit und ist an Flughäfen, Bahnhöfen, Autobahnraststätten sowie in Krankenhäusern und den meisten britischen Innenstädten vertreten. Somit gehört das Unternehmen zu den bekanntesten Marken unter Reisenden weltweit. Hinzu hat WHSmith ein erfolgreiches E-Commerce-Business, das auch "Click & Collect" sowie "Buy Online Return in Store" (BORIS) Optionen für ein flexibles Kundenerlebnis anbietet. Durch die Zusammenarbeit mit Wirecard verbessert WHSmith sein Angebot für Verbraucher im In- und Ausland dank einer reibungslosen und flexiblen Zahlungsakzeptanz und -abwicklung.

Und was macht die Wirecard Aktie gestern? Sie eröffnet auf Xetra mit 144,20 EURO fällt gestern zu Beginn des Handels, bis auf 140,60 EURO (Am Vortag war das Verlaufstief noch rund einen EURO höher) um dann im Laufe des Tages in einer engen Rabge schwankend bei 142,50 EURO im Minus auf Xetra zu schließen. Charttechnisch wird es langsam spannend - später wichtige Widerstände und Unterstützungen für die nächsten Tage. Jetzt abe rerstmal weiter mit dem neuen Kunden:

"Wir freuen uns, die digitale Payment-Abwicklung für WHSmith zu übernehmen", sagt Fredrik Neumann, VP Sales Retail bei Wirecard. "Durch diese Kooperation mit einem weiteren großen Einzelhändler beweisen wir wieder einmal, wie gut wir die Anforderungen international agierender Händler und des gesamten Einzelhandelsmarktes verstehen, und verstärken außerdem unsere Präsenz in Großbritannien. ...

