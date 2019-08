Der Net Asset Value (NAV) der MPH Health Care AG (ISIN: DE000A0L1H32) lag zum Ende des ersten Halbjahres 2019 bei 5,86 Euro je Aktie und damit deutlich über dem aktuellen Aktienkurs (Xetra-Schlusskurs 28. August: 3,89 Euro). Aufgrund der anhaltend guten Ergebnisse der Beteiligungen hat MPH im Juli 2019 erneut eine Dividende von 20 Cent je Aktie ausgeschüttet. Dies entspricht einer Dividendenrendite von 5,1 %.

Die börsennotierten und wesentlichen Beteiligungsunternehmen der MPH haben sich im ersten Halbjahr 2019 planmäßig entwickelt:

Die CR Capital Real Estate AG hat ihre Dividende für das Geschäftsjahr 2018 um 50 % auf EUR 1,50 je Aktie erhöht und zusätzlich die Ausgabe von neuen Stückaktien (Gratisaktien) im Verhältnis 1:1 beschlossen. In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres hat das Unternehmen die positive Geschäftsentwicklung fortgesetzt. Der Umsatz lag bei 6,32 Mio. Euro (H1/2018: 12,83 Mio. Euro). Den Halbjahresüberschuss hat das Immobilienunternehmen auf von 2,10 Mio. Euro auf 3,47 Mio. Euro deutlich gesteigert. Aktuell befinden sich zwei Projekte in der Bauphase sowie weitere in der konkreten Entwicklung. Für das Gesamtjahr 2019 erwartet die Gesellschaft ein Ergebniswachstum von rund 30 Prozent. Neben der positiven operativen Entwicklung hat die CR Capital Real Estate in den vergangenen Monaten das Geschäftsmodell erweitert. Künftig wird das Thema sozialer Wohnungsbau ...

