In Spanien hat sich die Inflation im August überraschend abgeschwächt. Im Jahresvergleich seien die für europäische Vergleichszwecke harmonisierten Verbraucherpreise (HVPI) um 0,4 Prozent gestiegen, wie das Statistikamt INE am Donnerstag in Madrid nach einer ersten Schätzung mitteilte. Dies ist die niedrigste Inflationsrate seit September 2016.

Analysten wurden von der Entwicklung überrascht. Sie hatten im Schnitt mit einer Teuerung von 0,6 Prozent gerechnet und damit mit der gleichen Inflationsrate wie im Juli.

Im Monatsvergleich ging das Preisniveau im August um 0,1 Prozent zurück. Hier hatten Experten einen Zuwachs um 0,1 Prozent erwartet./jkr/jsl/jha/

AXC0107 2019-08-29/09:29