Jahresteuerung in Sachsen sinkt im August auf 1,4 Prozent

Der Preisauftrieb in Sachsen hat sich im August abgeschwächt. Wie das Statistische Landesamt berichtete, ging die Jahresteuerungsrate auf 1,4 von 1,6 Prozent im Juli zurück. Begünstigt wurde diese Entwicklung unter anderem durch Preisrückgänge für Heizöl einschließlich Umlage (minus 0,3 Prozent) und Kraftstoffe (minus 3,7 Prozent). Im Vergleich zum Vormonat sanken die Verbraucherpreise um 0,2 Prozent.

Deutsche Tarifverdienste steigen im zweiten Quartal schneller

Die Tarifverdienste in Deutschland sind im zweiten Quartal 2019 schneller gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, erhöhten sich die Tarifverdienste gegenüber dem Vorjahresquartal um 3,8 (erstes Quartal: 2,6) Prozent. Berücksichtigt sind dabei tarifliche Grundvergütungen und tariflich festgelegte Sonderzahlungen wie Einmalzahlungen, Jahressonderzahlungen oder tarifliche Nachzahlungen.

Altmaier verspricht Entlastung und Wertschätzung für Mittelstand

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat am Donnerstag seine neue Mittelstandsstrategie vorgestellt. Er will den Mittelstand, der 99,5 Prozent aller deutschen Unternehmen stellt, im deutschen und internationalen Wettbewerb stärken. Dazu verspricht er steuerliche Entlastungen, eine Stärkung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und eine bessere Wertschätzung des Rückgrats der deutschen Wirtschaft.

US-Notenbankerin: Folgen niedriger Geldpolitik im Blick behalten

Die Präsidentin der Federal Reserve von San Francisco, Mary Daly, sieht Risiken bei einer übermäßig lockeren Geldpolitik. Sie gab aber keine Hinweise darauf, dass sie bereit wäre, für eine Zinserhöhung einzutreten. Sie sehe keine Notwendigkeit für eine Politik, die das Wachstum begrenzen würde, sagte sie bei einer Rede laut Manuskript. Gleichzeitig warnte sie vor Problemen bei dauerhaft niedrigen Zinsen. "Es gibt Konsequenzen, wenn eine Volkswirtschaft heiß läuft, die wir im Blick behalten müssen", sagte Daly.

Barkin: Niedrige Inflation muss keine weitere Zinssenkung rechtfertigen

Richmond-Fed-Präsident Thomas Barkin bewertet die US-Wirtschaft weiterhin als stark. Allerdings habe sich das internationale Wachstum abgeschwächt und die Unsicherheiten mit Blick auf den Handel seien groß, sagte der Notenbanker. Das Wirtschaftswachstum in den USA sei weiter solide, die Konsumenten seien zuversichtlich und würden weiter kaufen. Barkin ergänzte, er sei nicht davon überzeugt, dass die niedrige Inflation eine weitere Zinssenkung erfordert, fügte aber hinzu, dass er die Bedrohungen für das Wirtschaftswachstum genau beobachtet.

Mehr als eine Million Unterzeichner von Petition gegen Parlamentspause

Der Zorn über die vom britischen Premierminister Boris Johnson verordnete Zwangspause für das Parlament wächst. Eine Online-Petition gegen die umstrittene Maßnahme wurde binnen weniger Stunden von mehr als einer Million Menschen unterzeichnet. In mehreren Städten gingen Tausende Menschen auf die Straßen. In London versammelten sich Demonstranten nahe des Parlaments und von Johnsons Amtssitz in der Downing Street. Sie forderten ein Ende des "Putsches" und schwenkten Europafahnen.

Neuwahlen in Italien nach dreiwöchiger Krise offenbar vorerst abgewendet

Nach einer dreiwöchigen Krise scheinen Neuwahlen in Italien vorerst abgewendet: Die populistische Fünf-Sterne-Bewegung hat nach eigenen Angaben eine Einigung mit der sozialdemokratischen Oppositionspartei PD über eine Regierungskoalition erzielt. An der Spitze der künftigen Regierung solle der bisherige Ministerpräsident Giuseppe Conte stehen, teilte der Chef der Fünf-Sterne-Bewegung, Luigi di Maio, in Rom mit.

US-Demokraten kündigen Untersuchung zu Trump-Vorschlag für nächsten G7-Gipfel an

Die oppositionellen US-Demokraten wollen eine parlamentarische Untersuchung zum Vorschlag von Präsident Donald Trump, den nächsten G7-Gipfel in einem seiner Golfclubs auszutragen. Der demokratische Vorsitzende des Justizausschusses des Repräsentantenhauses, Jerry Nadler, erklärte, Trumps finanzielle Interessen würden eindeutig Regierungshandeln beeinflussen. Nadler und der Abgeordnete Steve Cohen sprachen von einem "beunruhigenden Muster der Korruption" bei Trump.

Demokratische US-Senatorin Gillibrand gibt Präsidentschaftsbewerbung auf

Die US-Senatorin Kirsten Gillibrand ist aus dem Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten ausgestiegen. "Nach mehr als acht unglaublichen Monaten beende ich meine Präsidentschaftskampagne", sagte die New Yorker Senatorin in einem Video. "Das ist nicht das Ergebnis, das wir wollten. Wir wollten dieses Rennen gewinnen." Es sei aber wichtig zu wissen, wann es nicht der richtige Zeitpunkt sei, sagte die 52-Jährige.

Florida ruft wegen Hurrikan "Dorian" den Notstand aus

Der US-Bundesstaat Florida hat wegen des nahenden Hurrikan "Dorian" den Notstand ausgerufen. Gouverneur Ron DeSantis erklärte, damit solle sichergestellt werden, dass Florida auf die Ankunft des Wirbelsturms vorbereitet sei. Die Bewohner der Ostküste Floridas sollten den Verlauf des Hurrikan genau verfolgen. Außerdem sollten alle Menschen in dem Bundesstaat Lebensmittel, Wasser und Medikamente für sieben Tage bereithalten.

Argentinien plant Restrukturierung der Schulden

Argentinien will seine Schulden beim Internationalen Währungsfonds und Anleihegläubigern restrukturieren, wie die argentinische Regierung mitteilte. Damit will sich das südamerikanische Land einer Vertrauenskrise entgegenstellen, die seine Finanzmärkte empfindlich getroffen hat. Finanzminister Hernan Lacunza sagte, die Regierung wolle die Laufzeiten der Anleihen, die auf lokale und internationale Währungen laufen, verlängern, um den argentinischen Peso zu stabilisieren.

Berichte: Bolsonaro untersagt Brandrodungen im gesamten Land für zwei Monate

Angesichts der schweren Waldbrände im Amazonasgebiet hat Brasiliens Staatschef Jair Bolsonaro Medienberichten zufolge Brandrodungen für die Dauer von zwei Monaten verboten. Der ultrarechte Politiker unterzeichnete ein entsprechendes, landesweit geltendes Dekret, wie mehrere Medien unter Berufung auf Regierungskreise berichteten. Das Dekret soll demnach am Donnerstag im Amtsblatt veröffentlicht werden. Es soll aber Ausnahmen von dem Rodungsverbot geben.

Südkorea erhöht wegen Handelsrisiken die Staatsausgaben

Südkorea will sein Haushaltsbudget im kommenden Jahr beträchtlich erhöhen. Zudem beabsichtigt die Regierung fiskalische Impulse zu verstärken, um Befürchtungen vor einer Verlangsamung der viertgrößten asiatischen Wirtschaft zu zerstreuen. Der Haushaltsvorschlag, der vom Ministerium für Wirtschaft und Finanzen vorgelegt wurde, sieht eine Erhöhung der Staatsausgaben für 2020 um 9,3 Prozent auf 513,500 Billionen Won (rund 423,43 Milliarden Dollar) vor.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Privater Konsum Juli +0,4% gg Vm; +0,1% gg Vj

Frankreich/Privater Konsum Juni rev -0,2% (vorl: -0,1%) gg Vm

Norwegen BIP 2Q +0,7%

Norwegen BIP 2Q PROGNOSE: +0,8%

Norwegen BIP 1Q revidiert auf +0,5% von +0,3%

