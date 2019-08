Die Aktie der Österreichischen Post (WKN: A0JML5) ist definitiv eine brisante Dividendenaktie. Bei einer zuletzt ausgeschütteten Dividende in Höhe von 2,08 Euro sowie einem aktuellen Aktienkursniveau von 31,95 Euro je Anteilsschein käme diese Dividendenperle gegenwärtig auf eine Dividendenrendite von 6,51 %. Ein Wert, der so manche Einkommensinvestoren zum Schmachten bringen dürfte. Eine hohe Dividendenrendite ist jedoch nicht alles, was dieser spannende Logistikkonzern unserer Nachbarn aktuell ...

