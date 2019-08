Bonn (ots) - Die Zurich Gruppe Deutschland wird ab 1. September 2019 Versicherungspartner der Numbrs Personal Finance AG und bietet künftig ausgewählte Produkte über die Finanz-App Numbrs an. Zurich startet zunächst mit Produkten aus dem Bereich Haftpflicht in die Kooperation. Weitere Produkte, beispielsweise aus dem Mobilitätsbereich, werden folgen.



Die Finanz-App Numbrs ist die meistgenutzte unabhängige Finanz-App Deutschlands und bietet ihren Nutzern einen kontoübergreifenden Überblick über all ihre Finanzen. Mit der selbstlernenden Software können Nutzer ihr Ausgabeverhalten checken lassen und erhalten Empfehlungen zur Optimierung ihrer persönlichen Finanzen. Darüber hinaus empfiehlt die App individuell passende Bank- und Versicherungsprodukte. "Numbrs hat das Ziel, den Kunden die jeweils besten Versicherungen einer Produktkategorie anzubieten. Das bedeutet, dass nur hochwertige Produkte in der App eine Chance haben. Deshalb ist die Finanz-App Numbrs für Zurich der richtige Partner," so Sebastian Wolf, Head of Cooperations, Partnerships & Affinity Business bei Zurich. "Hier haben wir die Möglichkeit, unsere leistungsstarken Produkte wie unsere PrivatSchutz Haftpflichtversicherung zu präsentieren und uns mit den Besten zu messen."



Nutzer können die von Numbrs empfohlenen Produkte komplett papierlos und in wenigen Augenblicken über das Smartphone abschließen. So öffnet Zurich mit der Kooperation einen neuen, unkomplizierten Weg für digital-affine Kunden: "Seinen Kontostand überprüft man öfter als sein Versicherungsportfolio. An diesen Kontaktpunkt setzt Numbrs an und zeigt den Kunden auf, wie sie im Vergleich zu anderen Nutzern in den verschiedenen Bereichen abgesichert sind. Mit der unabhängigen Empfehlung können dann Versicherungslücken unserer Kunden geschlossen werden," erklärt Sebastian Wolf.



Über Numbrs



Numbrs ist aktuell in Deutschland und Großbritannien verfügbar. In Deutschland wurde die App seit ihrer Einführung 2014 rund 2,2, Millionen Mal heruntergeladen und mit 1,7 Millionen Bankkonten verknüpft. Das Unternehmen ist mit über einer Milliarde Euro bewertet. Damit gehört Numbrs zu den wertvollsten FinTechs weltweit.



Pressekontakt:



Zurich Gruppe Deutschland

Unternehmenskommunikation

Bernd O. Engelien

Poppelsdorfer Allee 25-33

53115 Bonn

Deutschland



Telefon +49 (0) 228 268 2725

Telefax +49 (0) 228 268 2809

bernd.engelien@zurich.com

http://www.zurich.de/presse

http://www.zurich-news.de



Original-Content von: Zurich Gruppe Deutschland, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/7842