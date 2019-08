Die Francotyp-Postalia Holding AG (ISIN: DE000FPH9000) hat heute den Halbjahresbericht 2019 vorgelegt. Darin bestätigt das Unternehmen die am 22. August veröffentlichten vorläufigen Zahlen. Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2019 erzielte FP einen Umsatz in Höhe von 99,0 Mio. EUR im Vergleich zu 104,8 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Währungsbereinigt lag der Umsatz im ersten Halbjahr 2019 bei 97,4 Mio. EUR. Die Umsatzentwicklung wurde vom Bereich Mail Services belastet, während der Produktbereich Software/Digital um 20,6 % auf 8,9 Mio. EUR (H1 2018: 7,4 Mio. EUR) zulegen konnte.

In den ersten sechs Monaten 2019 erwirtschaftete das Unternehmen ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in Höhe von 11,6 Mio. EUR im Vergleich zu 12,8 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Bereinigt um positive Wechselkurseffekte in Höhe von 0,8 Mio. EUR und Aufwendungen für das Projekt JUMP in Höhe von 2,2 Mio. EUR erreichte das EBITDA 13,1 Mio. EUR gegenüber 13,7 Mio. EUR im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das entspricht einer bereinigten EBITDA-Marge von 13,4 % (H1 2018: ...

